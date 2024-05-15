Щоб не зіпсувати взуття: чи можна прати кросівки у машинці

Рано чи пізно проблема прання кросівок постає перед кожною людиною, і що більше ви займаєтеся спортом, то швидше вам доведеться над цим замислитися. Адже з часом ваше взуття стане не просто забрудненим, але і досить смердючим.

Якщо ваші кросівки зроблені із якісних матеріалів, то їх не просто можна, але і потрібно прати у машинці. Це – найпростіший спосіб позбутися забруднень і повернути вашому взуттю початковий вигляд. Та хоч це може здатися легким, потрібно все ж знати кілька правил, які допоможуть не зіпсувати пару взуття, і для вас їх підібрали Поради 24.

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Що буде, якщо прати кросівки у машинці

Якщо ви маєте кросівки, виготовлені із міцних та якісних матеріалів, тоді вам немає, через що перейматися: кросівки внаслідок прання очистяться, відновлять початковий колір, будуть приємно пахнути, а як бонус – з них зникнуть усі можливі бактерії.

Але чимало людей переймаються питанням, чи стосується це взуття, яке виготовлене із замші чи шкіри. Тут відповідь вже не така однозначна. Моделі з таких матеріалів потрібно прати надзвичайно обережно і мінімізувати вплив води, температури та порошку на делікатний матеріал.

Основні правила для прання кросівок

Перш за все, огляньте взуття. Якщо на кросівках є приклеєні деталі, або ж цілісність виробу вже частково порушена, тоді краще уникати прання у машинці. Робити це можна тільки у випадку, якщо всі деталі якісно прошиті.

З підошви перед пранням потрібно видалити бруд та дрібні камінці. Для цього використайте щітку чи інший зручний підручний засіб. Ви можете також потримати взуття під струменем води, щоб змити усі залишки забруднень.

Не забудьте перед пранням також вийняти шнурки та устілки. Їх можна або покласти у барабан разом із кросівками, або ж почистити вручну. Без зайвих деталей спортивне взуття очиститься набагато краще.

Також подумайте про те, щоб використовувати спеціальний мішок під час прання взуття. Так ви уникнете пошкодження барабана пральної машинки. Якщо ж спеціального мішка немає, ви можете помістити у машинку разом із взуттям старі рушники, щоб зменшити вібрацію і покращити якість прання.



Кросівки потрібно прати на делікатному режимі / Фото Unsplush

Під час виставлення температури слідкуйте, щоб вона не була вищою за 40 градусів – так ви не порушите цілісність елементів взуття, але водночас якісно його виперете. Щодо режиму – найкраще буде обрати делікатний, який забезпечить дбайливе прання. Якщо є спеціальна програма для прання взуття, вона підійде навіть краще. Засипте порошок.

Під час прання темних кросівок краще використовувати рідкий засіб для прання, щоб він не залишив слідів. А коли перете білі кросівки, можна додати ще й відбілювальний порошок без хлору.

Ніколи не сушіть взуття після прання на опалювальних приладах, адже це зіпсує його. Краще дочекатися, поки воно висохне на повітрі. Для пришвидшення процесу ви можете набити кросівки м'ятим папером – але переконайтеся спершу, що на ньому немає фарби, адже вона неодмінно опиниться на ваших кросівках.