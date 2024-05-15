Чтобы не испортить обувь: можно ли стирать кроссовки в машинке

Рано или поздно проблема стирки кроссовок встает перед каждым человеком, и чем больше вы занимаетесь спортом, тем быстрее вам придется над этим задуматься. Ведь со временем ваша обувь станет не просто загрязненной, но и достаточно вонючей.

Если ваши кроссовки сделаны из качественных материалов, то их не просто можно, но и нужно стирать в машинке. Это – самый простой способ избавиться от загрязнений и вернуть вашей обуви первоначальный вид. И хотя это может показаться легким, нужно все же знать несколько правил, которые помогут не испортить пару обуви, и для вас их подобрали Советы 24.

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Что будет, если стирать кроссовки в машинке

Если вы имеете кроссовки, изготовлены из прочных и качественных материалов, тогда вам нет, из-за чего беспокоиться: кроссовки в результате стирки очистятся, восстановят первоначальный цвет, будут приятно пахнуть, а как бонус – из них исчезнут все возможные бактерии.

Но многие задаются вопросом, касается ли это обувь, которая изготовлена из замши или кожи. Здесь ответ уже не такой однозначный. Модели из таких материалов нужно стирать очень осторожно и минимизировать влияние воды, температуры и порошка на деликатный материал.

Основные правила для стирки кроссовок

Прежде всего, осмотрите обувь. Если на кроссовках есть приклеенные детали, или целостность изделия уже частично нарушена, тогда лучше избегать стирки в машинке. Делать это можно только в случае, если все детали качественно прошиты.

С подошвы перед стиркой нужно удалить грязь и мелкие камешки. Для этого используйте щетку или другое удобное подручное средство. Вы можете подержать обувь под струей воды, чтобы смыть все остатки загрязнений.

Не забудьте перед стиркой также вынуть шнурки и стельки. Их можно или положить в барабан вместе с кроссовками, или почистить вручную. Без лишних деталей спортивная обувь очистится гораздо лучше.

Также подумайте о том, чтобы использовать специальный мешок во время стирки обуви. Так вы избежите повреждения барабана стиральной машинки. Если же специального мешка нет, вы можете поместить в машинку вместе с обувью старые полотенца, чтобы уменьшить вибрацию и улучшить качество стирки.



Кроссовки нужно стирать на деликатном режиме / Фото Unsplush

Во время выставления температуры следите, чтобы она не была выше 40 градусов – так вы не нарушите целостность элементов обуви, но в то же время качественно ее выстираете. По режиму – лучше будет выбрать деликатный, который обеспечит бережную стирку. Если есть специальная программа для стирки обуви, она подойдет даже лучше. Засыпьте порошок.

Во время стирки темных кроссовок лучше использовать жидкое средство для стирки, чтобы оно не оставило следов. А когда стираете белые кроссовки, можно добавить еще и отбеливающий порошок без хлора.

Никогда не сушите обувь после стирки на отопительных приборах, ведь это испортит ее. Лучше дождаться, пока она высохнет на воздухе. Для ускорения процесса вы можете набить кроссовки мятой бумагой – но убедитесь сначала, что на ней нет краски, ведь она непременно окажется на ваших кроссовках.