Вас це може здивувати, але прати жакет треба не частіше, ніж двічі на рік. Ця кількість є оптимальною, адже частіше прання може призвести до втрати форми виробу, тож він вже не матиме такого вигляду, як раніше.

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Чи можна прати жакет у пральній машинці

Насамперед треба ознайомитися з етикеткою, яка є на жакеті. На ній ви зможете дізнатися, чи можна прати річ в машинці та яка температура є допустимою. Важливо також врахувати, чи можна використовувати віджим. Деякі жакети потребують хімчистки чи ручного прання.

До прикладу, жакет з вовни без домішок не можна прати у пральній машинці. Найкраще для цього вбрання проводити сухе чищення вдома. Якщо його випрати, то він може втратити форму. Також не варто прати в машинці блейзери з оксамиту, атласу та замші. Для цих матеріалів треба застосовувати ручне прання та стежити за тим, щоб температура не перевищувала 40 градусів.



Піджак треба прати дуже акуратно / Фото Pexels

Як прати піджак у пральній машинці

Якщо на етикетці немає позначки, що річ не можна прати в машинці, тоді сміливо можете закидати жакет в барабан. Однак навіть тут треба пам’ятати кілька правил, які збережуть тканину та форму жакета.

Обирайте режим делікатного чи ручного прання й температуру води – не більше ніж 20-40 градусів. Режим віджиму треба вимкнути, щоб не пошкодити форму виробу.

Перед пранням треба застібнути всі ґудзики та зняти елементи декору й фурнітуру. Будь-які плями рекомендовано вивести ще до прання.

Фахівці не радять прати жакет з іншим вбранням. Дозволяється прати лише кілька жакетів, які пошиті з однакового матеріалу та схожі кольорами. Періть жакети рідкими гелями, які не залишають розводів.

Як висушити жакет після прання

Жакет після прання віджимати не можна. Треба повісити його, аби вода стекла сама. Під відкритим сонцем річ сушити не рекомендовано, тому краще повісьте в тінь.

Вологий блейзер треба випрасувати. Рекомендовано це робити через марлю чи тонку тканину. Дозволену температуру можете дізнатися на етикетці.