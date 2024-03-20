Шкіряний одяг потребує правильного догляду, пишуть Porady 24. Як правило, шкіряні речі можна прати в пральній машинці чи вручну, але важливо дотримуватися температурного режиму та іструкції, щоб після прання шкіра залишилася в гарному вигляді.

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Шкіряні речі створені з матеріалу складної структури та складу, тому треба бути дуже обережними, щоб зберегти надовго ідеальний зовнішній вигляд. Якщо на матеріалі з’являється забруднення, дуже важливо оперативно вирішити проблему, щоб пляма не увібралася в тканину.

Жир від їжі спочатку може бути непомітним на штанах чи спідниці, але з часом пляма стане контрасною і до неї почне липнути жир та бруд.

Попри те, що будь-яку шкіряну річ можна випрати в делікатному режимі в пральній машинці, наслідки можуть бути поганими, оскільки шкіра дуже чутлива до механічних впливів.



Шкіряний одяг можна прати в машинці та вручну / Фото Pinterest

Як прати шкіряні речі в пральній машинці

Однак суха чистка не завжди може бути помічною, тож доведеться застосовувати радикальні методи. Для шкіряних речей вмикайте один з трьох режимів: Делікатне прання", "Ручне прання", "Прання вовни". Обов’язково додайте рідкий засіб. Найкраще використовувати той, який призначений для вовни.

Температура має бути не більше, ніж 40 градусів. Після прання одяг виверніть на лицьову сторону та акуратно повісьте на тремпель і висушіть. Після прання змастіть гліцерином та розімніть, щоб повернути шкірі м’якість.

Як прати шкіряні речі вручну

У ємність налийте воду 40 градусів. У воду додайте рідкий засіб та спіньте, влийте 70 грамів столового оцту та занурте одяг повністю у воду. Кілька разів прополощіть в чистій воді, промокніть паперовими рушничками та дайте висохнути.