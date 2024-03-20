Кожаная одежда нуждается в правильном уходе, пишут Porady 24. Как правило, кожаные вещи можно стирать в стиральной машинке или вручную, но важно соблюдать температурный режим и инструкции, чтобы после стирки кожа осталась в хорошем виде.

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Кожаные вещи созданы из материала сложной структуры и состава, поэтому надо быть очень осторожными, чтобы сохранить надолго идеальный внешний вид. Если на материале появляется загрязнение, очень важно оперативно решить проблему, чтобы пятно не впиталось в ткань.

Жир от еды сначала может быть незаметным на брюках или юбке, но со временем пятно станет контрастным и к нему начнет липнуть жир и грязь.

Несмотря на то, что любую кожаную вещь можно постирать в деликатном режиме в стиральной машинке, последствия могут быть плохими, поскольку кожа очень чувствительна к механическим воздействиям.



Кожаную одежду можно стирать в машинке и вручную / Фото Pinterest

Как стирать кожаные вещи в стиральной машинке

Однако сухая чистка не всегда может быть полезной, поэтому придется применять радикальные методы. Для кожаных вещей включайте один из трех режимов: "Деликатная стирка", "Ручная стирка", "Стирка шерсти". Обязательно добавьте жидкое средство. Лучше всего использовать то, которое предназначено для шерсти.

Температура должна быть не более, чем 40 градусов. После стирки одежду выверните на лицевую сторону и аккуратно повесьте на тремпель и высушите. После стирки смажьте глицерином и разомните, чтобы вернуть коже мягкость.

Как стирать кожаные вещи вручную

В емкость налейте воду 40 градусов. В воду добавьте жидкое средство и вспеньте, влейте 70 граммов столового уксуса и погрузите одежду полностью в воду. Несколько раз прополощите в чистой воде, промокните бумажными полотенцами и дайте высохнуть.