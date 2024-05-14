Тиждень після Великодня отримав назву Світлого – через те, що у храмах протягом цього часу залишаються відкритими Царські Ворота. І загалом свято Великодня триває аж до Вознесіння.

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Чи можна працювати на городі після Великодня

Церква не забороняє працювати у святкові дні, і подібної заборони немає навіть у Святому писання. Та під час великих свят священнослужителі радять відкласти на інші дні важку і брудну роботу. Продовжувати виконувати можна тільки термінову працю, що потрібна для допомоги хворим і слабким. Натомість святкові дні краще присвятити Богу, сходити до церкви чи молитися вдома.

Працювати у перший тиждень після Великодня суворо заборонено – так говорять у народі. Старші люди переконані, що у цей час не варто виходити на город, а краще присвятити його молитвам та зверненню до Бога. Також радять звернутися у своїй парафії до священника, аби він благословив працювати у саду чи на городі, а також виконувати іншу господарську роботу.

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Деякі люди вважають, що працювати на свята можна, але виконувати тільки добрі справи. Наприклад, скопати після Великодня город немічній бабці – це не тільки не гріх, а навіть бажане, адже цією справою святите великий день.



Не рекомендується працювати тиждень після Великодня / Фото Pexels

Втім, народні звичаї та забобони не пов'язані із Православною церквою, тож чимало людей продовжують щороку працювати на городі у великодні дні.