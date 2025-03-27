Деякі методи прискореного розморожування можуть бути не зовсім безпечними для здоров’я, пише 24 Канал.

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Найнебезпечнішим методом вважається розморожування курки під сонячним промінням чи занурення в гарячу воду. У такий спосіб можна дуже легко створити ідеальне середовище для розмноження бактерій, а особливо сальмонели, яка здатна викликати харчове отруєння. Щоб уникнути ризиків, варто розуміти, якими є безпечні способи розморожування.

До речі! У мережі часто виникають суперечки щодо того, чи варто мити м’ясо перед приготуванням. Відповідь шукайте в нашому матеріалі.

Правила розморожування курятини

М’ясо потрібно розморожувати в глибокій мисці, щоб сік не потрапив на інші продукти. Після контакту із сирим м’ясом всі поверхні треба дезінфікувати, а для нарізання м’яса використовувати окрему дошку.

Найкращий метод розморожування курки

Попри те, що розморожування курки в холодильнику – процес довготривалий, втім м’ясо можна заморожувати повторно без ризиків для здоров’я.

Курятину потрібно розморожувати на нижній полиці, поклавши близько біля задньої стінки, оскільки там найстабільніша температура.

Зверніть увагу! Курку потрібно приготувати впродовж двох днів, якщо вона простоїть в холодильнику довше, то стане зіпсутою.



Курку рекомендовано розморожувати у холодильнику / Фото Pexel

Найшвидший спосіб розморожування

Для того, щоб швидко розморозити курку, можна скористатися холодною протічною водою. М’ясо потрібно занурити у воду й вже через 30 – 60 хвилин філе буде готовим для приготування.

Найгірший метод розморожування

Фахівці не радять розморожувати курятину у мікрохвильовці, оскільки після неї м’ясо потрібно готувати негайно. Хвилі мікрохвильової печі нерівномірно прогрівають м’ясо, тому краї вже можуть варитися, поки середина ще заморожена.