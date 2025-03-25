Насправді багато начебто "здорових" продуктів можуть тільки саботувати вашу мету жити довше, повідомляє 24 Канал з посиланням на Real Simple. Це не значить, втім, що від них потрібно відмовитися повністю – та краще споживати їх у помірній кількості.

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Ароматизований йогурт

Попри те, що ароматизований йогурт і містить пробіотики, він зовсім не такий корисний, як ви можете думати. Зазвичай у таких продуктах можна знайти чимало штучних підсолоджувачів чи доданого цукру, повідомляє дієтологиня Меггі Коннеллі.

Добовий ліміт доданого цукру на добу має становити не більше, ніж 6% від загальної кількості калорій – тобто 25 грамів для жінок та 36 грамів для чоловіків. І один тільки ароматизований йогурт часто містить саме стільки.



Солодкий йогурт не дуже корисний для здоров'я / Фото Pexels

Дієтична газована вода

Можливо, початкова мета дієтичних газованих напоїв і була задумана як спосіб споживати менше доданого цукру, проте те, що використовується у них натомість може бути не менш згубним.

Технічно ці напої вважаються безпечними для споживання, проте дослідження показують, що напої, які містять замінники цукру, пов'язані з підвищеним ризиком серцевих захворювань.

До речі, раніше ми розповідали, які закуски будуть насправді корисними для зубів та кісток.

В'ялена яловичина

Чимало людей намагаються споживати більше білка, адже впевнені, що це корисно, і через це споживають в'ялене м'ясо, зокрема й яловичину. Втім, цей "здоровий" варіант зовсім не наближає вас до довголіття.

Насправді дієта з високим вмістом червоного та обробленого м'яса пов'язана зі збільшеним ризиком смертності. Набагато кращими закусками стануть зварені круто яйця, м'ясо індички чи горіхи – вони також містять білок.

Енергетичні та протеїнові батончики

Енергетичні та протеїнові батончики – це ще один напівфабрикат, що виглядає оманливо здоровою і корисною закускою. Протеїнові батончики відомі тим, що містять чимало насичених жирів, що є не надто корисними для здоров'я.

Також було встановлено, що вони підвищують рівень холестерину, а також можуть призвести до високого кров'яного тиску.

Приготування кави вдома – можливість зробити паузу в потоці буденних задач. Чи то навчання, чи то віддалена робота, чи просто хатні справи. З дріпами від Gemini це ще простіше. Декілька хвилин – і ти насолоджуєшся насиченим та збалансованим смаком 100% арабіки.

Спортивні напої

Можливо, вам неодноразово доводилося бачити рекламу напоїв з електролітами, що тримають у руках спортсмени. Та варто розуміти, що вони будуть корисними тільки для цієї обраної та дуже невеликої групи людей. Ці напої сильно підсолоджені та зовсім не потрібні пересічній людині, що тренується не так багато.