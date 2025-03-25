На самом деле многие вроде бы "здоровые" продукты могут только саботировать вашу цель жить дольше, сообщает 24 Канал со ссылкой на Real Simple. Это не значит, впрочем, что от них нужно отказаться полностью – и лучше потреблять их в умеренном количестве.

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Ароматизированный йогурт

Несмотря на то, что ароматизированный йогурт и содержит пробиотики, он совсем не такой полезный, как вы можете думать. Обычно в таких продуктах можно найти немало искусственных подсластителей или добавленного сахара, сообщает диетолог Мэгги Коннелли.

Суточный лимит добавленного сахара в сутки должен составлять не более, чем 6% от общего количества калорий – то есть 25 граммов для женщин и 36 граммов для мужчин. И один только ароматизированный йогурт часто содержит именно столько.



Сладкий йогурт не очень полезен для здоровья / Фото Pexels

Диетическая газированная вода

Возможно, начальная цель диетических газированных напитков и была задумана как способ потреблять меньше добавленного сахара, однако то, что используется в них взамен может быть не менее губительным.

Технически эти напитки считаются безопасными для потребления, однако исследования показывают, что напитки, содержащие заменители сахара, связаны с повышенным риском сердечных заболеваний.

Кстати, ранее мы рассказывали, какие закуски будут на самом деле полезными для зубов и костей.

Вяленая говядина

Многие пытаются потреблять больше белка, ведь уверены, что это полезно, и поэтому потребляют вяленое мясо, в том числе и говядину. Впрочем, этот "здоровый" вариант совсем не приближает вас к долголетию.

На самом деле диета с высоким содержанием красного и обработанного мяса связана с увеличенным риском смертности. Гораздо лучшими закусками станут сваренные вкрутую яйца, мясо индейки или орехи – они также содержат белок.

Энергетические и протеиновые батончики

Энергетические и протеиновые батончики – это еще один полуфабрикат, что выглядит обманчиво здоровой и полезной закуской. Протеиновые батончики известны тем, что содержат немало насыщенных жиров, что не слишком полезны для здоровья.

Также было установлено, что они повышают уровень холестерина, а также могут привести к высокому кровяному давлению.

Приготування кави вдома – можливість зробити паузу в потоці буденних задач. Чи то навчання, чи то віддалена робота, чи просто хатні справи. З дріпами від Gemini це ще простіше. Декілька хвилин – і ти насолоджуєшся насиченим та збалансованим смаком 100% арабіки.

Спортивные напитки

Возможно, вам неоднократно приходилось видеть рекламу напитков с электролитами, что держат в руках спортсмены. Но стоит понимать, что они будут полезными только для этой избранной и очень небольшой группы людей. Эти напитки сильно подслащены и совсем не нужны обычному человеку, что тренируется не так много.