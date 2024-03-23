Таємничий символ України: чи можна садити біля хати барвінок

Барвінок – символ України, який має свої легенди. Колись його вирощували як своєрідний магічний оберіг від злих духів і напастей.

Зараз барвінок шанують в основному за декоративність квітів ніжно-блакитного або лілового забарвлення, а також його темно-зеленого листяного покриву.

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Де можна вирощувати барвінок

З давніх часів з барвінком пов'язують багато народних повір'їв та легенд. Також його успішно використовують в народній медицині, як зовнішній засіб при гіпертонії, пропасниці, головному болю тощо.

Проте вживати всередину барвінок вкрай небезпечно, адже його сік дуже отруйний при передозуванні. Також варто остерігатися попадання соку на шкіру.

Барвінок – це або багаторічний вічнозелений сланкий напівчагарник, або трав'яниста рослина, що скидає листя на зиму.

Барвінок можна успішно вирощувати не лише на відкритих ділянках, але і використовувати його як ампельну рослину для прикраси лоджій і балконів.

Барвінок – таємнича рослина / Фото Unsplash

Де краще садити барвінок

Напівчагарник відрізняється раннім цвітінням – з травня майже до середини літа. В цей час квітконіжки підіймаються вертикально вгору, посилюючи тим самим декоративність барвінку. Після завершення періоду цвітіння стебла рослини знову опускаються вниз.

Барвінок садять ранньою весною або восени, в період спокою рослини. Також його можна садити влітку, але при цьому необхідно вибрати дощову погоду.

Барвінок відрізняється дивовижною живучістю. У місцях, де його довгі сланкі стебла стикаються з ґрунтом, утворюються корені. Це дозволяє рослині розповзатися по ділянці на всі боки, утворюючи килим з листя і квітів.

Найкращий ґрунт для вирощування барвінку – помірно зволожений суглинний з великим вмістом гумусу. Місце для посадки бажано вибрати злегка затінене, з розсіяним сонячним світлом. Проте зауважте, що в занадто затіненій ділянці барвінок починає скидати листя.

Між саджанцями зазвичай залишають відстань у 20 – 30 сантиметрів. Проте для того, щоб отримати більш щільні зарості за короткий проміжок часу, можна висаджувати барвінок із розрахунку 100 екземплярів на один квадратний метр.

Садять його як насінням, так і частиною куща чи 15-сантиметрових живців, які на диво легко приживаються. Добре, якщо барвінок росте біля дерев. Адже з його допомогою створюється своєрідний живий шар, який добре утримує ґрунтову вологу і не дає розвиватися бур'янам.