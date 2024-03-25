Є ризик не уникнути негативних наслідків: чи можна садити плющ біля будинку

Будівлі, фасади яких заплетені плющем, безсумнівно, мають дуже гарний вигляд. Однак це має багато негативних наслідків.

Плющ – рослина, що створює щільні килими або зелені стіни. Проте його агресивне поширення вже відштовхнуло багатьох господарів.

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Чому плющ недолюблюють

Є люди, які вважають плющ бур'яном. Мовляв, його необхідно викорінити через шкоду будівлям і навколишньому середовищу. У цьому є частка правди, адже це високо інвазивний вид, дуже стійкий до зовнішніх впливів, невимогливий до складу ґрунту і здатний заглушати слабші рослини.

Однак з контрольованим зростанням і регулярним обрізуванням плющ цілком можна вирощувати. Якщо обрізати довжину пагонів, щоб вони не росли занадто сильно, то можна без побоювань цілий рік милуватися чарівністю шкірясто-зеленого листя плюща.

У цієї рослини, звичайно, є сильні додаткові корені, які чіпляються за найдрібніші щілини, але плющ не кришить фасад сам по собі. Коріння використовує тріщини, що вже існують, і, можливо, саме через це, а також через вагу зеленого килима, будівля може зазнати збитків.

Однак плющ може і позитивно впливати на фасад, складаючи його природну ізоляцію. Внаслідок цього стіни менше нагріватимуться влітку і будуть краще захищені від морозу взимку.

Теорія про те, що плющ утримує вологу в стінах, також є міфом, адже щільний покрив з листя захищає стіну від дощу. Повністю видалити плющ зі стіни складно, адже вузлові повітряні корінчики рослини щільно прилягають до фасаду. Тож навіть після видалення можна побачити залишки відірваних фрагментів.



Плющ прикрашає будівлі / Фото Unsplash

Чому плющ може біти корисним

Плющі, що покривають стіни будинків, сприяють підвищенню комфорту мешканців, адже вони мають ізоляційні властивості. Влітку листя обмежує обігрів фасаду будівлі, безпосередньо зупиняючи сонячне випромінювання.

Окрім того, коли тепло, щільне листя плюща охолоджує повітря біля стіни. Різниця температур над і під листям сягає 3 – 4 градусів. Своєю чергою, амплітуда коливається протягом дня. Температура під листям може бути навіть вищою, ніж на вулиці, особливо ввечері та вночі.

Це явище тісно пов'язане з процесом транспірації. Її інтенсивність зменшується з пониженням температури на вулиці. Також це охолоджувальний випар, який можна побачити влітку, тоді як взимку він мінімальний.

У наших кліматичних умовах з усіх ліан лише плющ зберігає листя взимку. Завдяки цьому він значно скорочує втрати тепла. Коефіцієнт теплопровідності залежить від типу стіни, однак покриття зеленню знижує його від 3 до 18%. В основному на це впливають листки, герметичність яких становить близько 80%.

Однак стебла та додаткові корені плюща з віком можуть покривати стіну на 50%. Це ще збільшить товщину ізоляційного шару. Разом усі ці умови дозволяють заощадити 15 – 30% енергії.