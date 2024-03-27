Його смарагдова зелень зачаровує: дізнайтеся, чи можна садити самшит біля будинку

Проте багатьох садівників цікавить, чи можна взагалі садити самшит біля хати. Зокрема, чи не нашкодить він будинку.
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Переваги та недоліки самшиту біля будинку
Самшит має дуже ефектний вигляд, який привертає увагу. Крім того, він може бути корисним, оскільки здатний:
- утримувати вологу,
- очищувати повітря від шкідливих речовин,
- покращувати здоров'я.
Проте є деякі ризики, пов'язані з садінням самшиту поблизу будинку. Зокрема, цей кущ може пошкодити фундамент, постійно шукаючи вологу, та засмічувати водостоки. Тому важливо дотримуватися певних рекомендацій та забезпечити відстань між кущем та будівлею.
Самшит має свої переваги та недоліки / Фото Unsplash
Поради та рекомендації щодо висаджування самшиту
Якщо ви розглядаєте можливість посадити самшит біля свого будинку, то зверніть увагу на ці рекомендації:
- Оберіть відповідне місце для посадки. Самшит вимагає достатньо сонячного світла, а також родючого, дренованого ґрунту, тому переконайтеся, що він має відповідні властивості.
- Розмір та форма куща. Самшити можуть рости до висоти від 5 до 15 метрів, тому оберіть сорт, який не перекриватиме будинок, не завдасть шкоди електричним лініям та не зачіпатиме дах. Також можна розглянути опцію зрізаного самшиту, який має різні форми – кулясту, колоновидну тощо.
- Правильне висаджування. Перед посадкою самшиту, ретельно підготуйте яму. Вона повинна бути шириною і глибиною у 2 – 3 рази більшою ніж коріння куща. Змішайте ґрунт з органічними добривами, наприклад, компостом або перегноєм. Занурте коріння куща у воду на декілька годин, а потім розташуйте його в ямі, додайте ґрунт і трохи втрамбуйте його, але не надто сильно, щоб не пошкодити рослину.
- Забезпечення належного догляду. Регулярно поливайте самшит, особливо в період сухого та спекотного літа. Також рекомендують його обрізати, щоб зробити більш компактним і гарним. Не забувайте регулярно вносити добрива та пам'ятайте, що самшит може бути вразливим до деяких хвороб та шкідників, тому його треба оглядати і лікувати, якщо буде потреба в цьому.