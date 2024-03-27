Ви навіть не могли б про це подумати: чи можна садити гібіскус біля будинку

Згідно з містичними віруваннями, гібіскусу не місце ні в будинку, ні навіть біля нього. Мовляв, ця рослина становить загрозу для людей.

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Які прикмети пов'язують з гібіскусом

Хтось вірить у те, що наявність китайської троянди в будинку заряджає позитивною енергією, змушує пасивних людей рухатися вперед і ставати успішними. Проте є й гірші забобони, зокрема:

цвітіння китайської троянди нібито може викликати серйозні проблеми зі здоров'ям;

гібіскус не можна мати тим, хто хоче вийти заміж, адже вважається, що ця квітка жене з будинку потенційних наречених;

для заміжньої жінки ця квітка віщує проблеми у стосунках та шлюбі – нібито її почуття до чоловіка втратить силу, з'являться образи та непорозуміння;

квітки гібіскуса, які розпустилися раніше, є провісником швидкої смерті одного з членів сім'ї.

Також кажуть, що гібіскус приваблює негативну енергетику в будинок і погані події. Китайську троянду навіть прозвали вампіром за яскраві, червоні пелюстки, які нібито нагадують людську кров. Існує повір'я, що квітка присмоктується до своїх господарів, випиваючи успіх, здоров'я та життя.



З гібіскусом пов'язано багато забобонів / Фото Unsplash

Також нібито не варто садити гібіскус тим, хто має досить тривожну та вразливу натуру. Адже зміни стану рослини та пов'язані з цим прикмети можуть погано вплинути на настрій людини.

Зазначимо, що в культурі багатьох народів до гібіскусу ставляться не так насторожено. Зокрема, на Гаїті це священна квітка. Зображення китайської троянди можна навіть знайти у національній символіці. Її вплітають у вінки, якими на острові вшановують дорогих гостей.

Національна валюта Малайзії містить зображення гібіскусу, там рослина також вважається священною. Китайці ж вважають, що коли в будинку зацвітає кущ гібіскуса, то скоро в ньому святкуватимуть щасливе весілля.

Своєю чергою, бразильці чекають на цвітіння китайської троянди з хвилюванням, адже цей добрий знак повідомляє про народження дітей у сім'ї. А індійські наречені перед весільною церемонією прикрашають волосся квітками китайської троянди, адже там їх вважають символом невинності.