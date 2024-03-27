Згідно з містичними віруваннями, гібіскусу не місце ні в будинку, ні навіть біля нього. Мовляв, ця рослина становить загрозу для людей.

Варто знати Є ризик не уникнути негативних наслідків: чи можна садити плющ біля будинку

Які прикмети пов'язують з гібіскусом

Хтось вірить у те, що наявність китайської троянди в будинку заряджає позитивною енергією, змушує пасивних людей рухатися вперед і ставати успішними. Проте є й гірші забобони, зокрема:

  • цвітіння китайської троянди нібито може викликати серйозні проблеми зі здоров'ям;
  • гібіскус не можна мати тим, хто хоче вийти заміж, адже вважається, що ця квітка жене з будинку потенційних наречених;
  • для заміжньої жінки ця квітка віщує проблеми у стосунках та шлюбі – нібито її почуття до чоловіка втратить силу, з'являться образи та непорозуміння;
  • квітки гібіскуса, які розпустилися раніше, є провісником швидкої смерті одного з членів сім'ї.

Також кажуть, що гібіскус приваблює негативну енергетику в будинок і погані події. Китайську троянду навіть прозвали вампіром за яскраві, червоні пелюстки, які нібито нагадують людську кров. Існує повір'я, що квітка присмоктується до своїх господарів, випиваючи успіх, здоров'я та життя.

Ви навіть не могли б про це подумати: чи можна садити гібіскус біля будинку
З гібіскусом пов'язано багато забобонів / Фото Unsplash

Також нібито не варто садити гібіскус тим, хто має досить тривожну та вразливу натуру. Адже зміни стану рослини та пов'язані з цим прикмети можуть погано вплинути на настрій людини.

Зазначимо, що в культурі багатьох народів до гібіскусу ставляться не так насторожено. Зокрема, на Гаїті це священна квітка. Зображення китайської троянди можна навіть знайти у національній символіці. Її вплітають у вінки, якими на острові вшановують дорогих гостей.

Національна валюта Малайзії містить зображення гібіскусу, там рослина також вважається священною. Китайці ж вважають, що коли в будинку зацвітає кущ гібіскуса, то скоро в ньому святкуватимуть щасливе весілля.

Своєю чергою, бразильці чекають на цвітіння китайської троянди з хвилюванням, адже цей добрий знак повідомляє про народження дітей у сім'ї. А індійські наречені перед весільною церемонією прикрашають волосся квітками китайської троянди, адже там їх вважають символом невинності.