Вы даже не могли бы об этом подумать: можно ли сажать гибискус возле дома

Согласно мистическим верованиям, гибискусу не место ни в доме, ни даже возле него. Мол, это растение представляет угрозу для людей.

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Какие приметы связывают с гибискусом

Кто-то верит в то, что наличие китайской розы в доме заряжает положительной энергией, заставляет пассивных людей двигаться вперед и становиться успешными. Однако есть и суеверия похуже, в частности:

цветение китайской розы якобы может вызвать серьезные проблемы со здоровьем;

гибискус нельзя иметь тем, кто хочет выйти замуж, ведь считается, что этот цветок гонит из дома потенциальных женихов;

для замужней женщины этот цветок предвещает проблемы в отношениях и браке – якобы ее чувства к мужу потеряют силу, появятся обиды и недоразумения;

цветки гибискуса, которые распустились раньше, являются предвестником скорой смерти одного из членов семьи.

Также говорят, что гибискус привлекает негативную энергетику в дом и плохие события. Китайскую розу даже прозвали вампиром за яркие, красные лепестки, которые якобы напоминают человеческую кровь. Существует поверье, что цветок присасывается к своим хозяевам, выпивая успех, здоровье и жизнь.



С гибискусом связано много суеверий / Фото Unsplash

Также якобы не стоит сажать гибискус тем, кто имеет достаточно тревожную и впечатлительную натуру. Ведь изменения состояния растения и связанные с этим приметы могут плохо повлиять на настроение человека.

Отметим, что в культуре многих народов к гибискусу относятся не так настороженно. В частности, на Гаити это священный цветок. Изображение китайской розы можно даже найти в национальной символике. Ее вплетают в венки, которыми на острове чествуют дорогих гостей.

Национальная валюта Малайзии содержит изображение гибискуса, там растение также считается священным. Китайцы же считают, что когда в доме зацветает куст гибискуса, то скоро в нем будут праздновать счастливую свадьбу.

В свою очередь, бразильцы ждут цветения китайской розы с волнением, ведь этот добрый знак сообщает о рождении детей в семье. А индийские невесты перед свадебной церемонией украшают волосы цветками китайской розы, ведь там они считаются символом невинности.