Чомусь хвойні дерева оповиті забобонами, пишуть Porady 24. І хоч ялинка завжди викликає у нас усмішку, бо нагадує зимові свята, Різдво та Новий рік, з нею пов’язані негативні забобони.
Читайте також Які квіти посадити на цвинтарі: список рослин, які добре приживаються
Забобони про саджання ялинки біля хати
Езотерики кажуть, що дерево є енергетичним вампіром, оскільки здатне забирати енергію. Ще кажуть, що посаджена ялинка є символом негараздів.
Труни колись робили з хвойних дерев, а гілками ялини встеляли останній шлях померлої людини з дому до місця поховання. Також кажуть, що на подвір’ях, де посаджена ялинка, будуть проблеми з чоловіками. В сім’ї постійно будуть сварки, розлучення, зради. За повір’ям, якщо ялинка виросте вищою за дім, то когось з членів сім’ї чекає передчасна смерть.
Заборонялося садити хвою молодим дівчатам. Старожили казали, що вона не зможе вийти заміж та народити дитину.
Садити хвою можна тим, хто не вірить в забобони / Фото Pexels
Чи можна садити хвою біля хати
Якщо не вірити прикметам, які часто є перебільшеними, досвідчені садівники не дуже радять саджати хвою біля будинку. Дерево здатне зруйнувати фундамент на ділянці, оскільки має велику кореневу систему. Також хвоя висушує ґрунт і створює тінь на ділянці, а це вкрай погано впливає на плодові дерева, оскільки через погане світло вони будуть давати поганий урожай.
Рекомендації для тих, хто буде садити хвою біля хати
Для тих, в кого велика земельна ділянка і дуже хочеться посадити ялинку й туї, радимо звернути увагу на кілька поширених рекомендацій.
Садіть дерева щонайменше за 10 метрів від будинку. Таким чином ви уникнете проблем з корінням, яке сильно розростається.
Пам’ятайте про тінь, яку створюють великі гілки ялинки, тому саджайте у радіусі 5 метрів, аби вони не перешкоджали росту квітам чи кущам, а тим більше плодовим деревам.
Якщо маєте можливість – посадіть кілька дерев, щоб у випадку грози, блискавка не вдарила в поодиноке дерево. Не забувайте доглядати за деревами та перевіряти на наявність хвороб чи шкідників.