Почему-то хвойные деревья окутаны суевериями, пишут Porady 24. И хотя елка всегда вызывает у нас улыбку, потому что напоминает зимние праздники, Рождество и Новый год, с ней связаны негативные суеверия.

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Суеверия о посадке елки возле дома

Эзотерики говорят, что дерево является энергетическим вампиром, поскольку способно забирать энергию. Еще говорят, что посаженная елка является символом проблем.

Гробы когда-то делали из хвойных деревьев, а ветвями ели устилали последний путь умершего человека из дома к месту захоронения. Также говорят, что во дворах, где посажена елка, будут проблемы с мужчинами. В семье постоянно будут ссоры, разводы, измены. По поверью, если елка вырастет выше дома, то кого-то из членов семьи ждет преждевременная смерть.

Запрещалось сажать хвою молодым девушкам. Старожилы говорили, что она не сможет выйти замуж и родить ребенка.



Сажать хвою можно тем, кто не верит в суеверия / Фото Pexels

Можно ли сажать хвою возле дома

Если не верить приметам, которые часто являются преувеличенными, опытные садоводы не очень советуют сажать хвою возле дома. Дерево способно разрушить фундамент на участке, поскольку имеет большую корневую систему. Также хвоя высушивает почву и создает тень на участке, а это крайне плохо влияет на плодовые деревья, поскольку из-за плохого света они будут давать плохой урожай.

Рекомендации для тех, кто будет сажать хвою возле дома

Для тех, у кого большой земельный участок и очень хочется посадить елку и туи, советуем обратить внимание на несколько распространенных рекомендаций.

Сажайте деревья минимум в 10 метрах от дома. Таким образом вы избежите проблем с корнями, которые сильно разрастаются.

Помните о тени, которую создают большие ветви елки, поэтому сажайте в радиусе 5 метров, чтобы они не препятствовали росту цветам или кустам, а тем более плодовым деревьям.

Если есть возможность – посадите несколько деревьев, чтобы в случае грозы, молния не ударила в одиночное дерево. Не забывайте ухаживать за деревьями и проверять на наличие болезней или вредителей.