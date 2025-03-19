Коли садити картоплю навесні: названо найкращий час для подвійного урожаю

Картопля в Україні є дуже поширеним коренеплодом, який садять майже на кожному городі. Щоб урожай був хорошим, потрібно висадити картоплю вчасно й знати кілька важливих секретів посадки.

Кожного року погодні умови різняться, тому час посадки може відрізнятися, пише 24 Канал. Щоб зрозуміти ідеальний час, варто користуватися одним маркером – прогрівом землі.

Читайте також Коли сіяти перець на розсаду у 2025: паростки побачите за лічені дні

Коли садити картоплю навесні

Картоплю можна садити тоді, коли ґрунт досягне температури 7 – 8 градусів тепла. Загалом земля добре прогрівається вже в середині квітня та на початку травня. Садити картоплю у березні однозначно не варто, оскільки вона замерзне в землі, через те, що ґрунт буде недостатньо прогрітим.



Картоплю потрібно садити з середини квітня / Фото Pexels

Як садити картоплю

Перед посадкою треба підготувати не лише грядку, але й саму картоплю. Спочатку визначіться із сортом – він може бути раннім, середнім чи пізнім. Ранню картоплю треба їсти одразу після викопування, а середні та пізні сорти підходять для тривалого зберігання.

Зверніть увагу! У нашій статті описано шість сортів картоплі з високим урожаєм.

Щоб підготувати грядку потрібно перекопати ґрунт й прибрати з нього всі бур’яни. На кожен квадратний метр землі потрібно додати 8 кілограмів компосту чи іншого добрива.

Висаджувати в лунки потрібно лише пророслу картоплю. Ямки повинні бути глибиною 10 сантиметрів, а картопля ставиться в лунку паростками догори. Між кожною ямкою повинна бути відстань 30 сантиметрів.

Одразу після посадки не треба підливати картоплю, але якщо будуть посушливі дні. То варто кожного тижня здійснювати полив, а після появи бутонів картоплю потрібно поливати двічі на тиждень.