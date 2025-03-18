Перець – це одна з культур, що мають досить довгий вегетаційний період, а це значить, що початкові етапи вирощування потребують особливої уваги. Через теплолюбність рослини зазвичай її вирощують з розсади, повідомляє 24 Канал.

Цікаво Коли сіяти огірки у 2025 році: названо найкращий час

Коли можна сіяти перець на розсаду у 2025?

Основне правило, яке потрібно запам'ятати, аби вирахувати ідеальний час для посадки перцю – вона проводиться за 60 – 80 днів до пересадки на город. Втім, конкретні терміни залежать від сорту.

Ранньостиглі перці садять за 50 – 60 діб до пересадки.

Середньостиглим потрібно 60 – 70 днів для формування повноцінної розсади.

Пізньостиглі розвиваються найдовше, і тому їм потрібно принаймні 80 днів.

Але коли ви висаджуєте насіння, також варто подумати про температуру: аби воно почало проростати швидко і без проблем, у приміщенні з розсадою має бути принаймні 25 градусів тепла.



Перець потрібно вчасно висадити на розсаду / Фото Pexels

Також для оптимального часу посадки перцю варто орієнтуватися й на регіон, у якому ви живете.

Південь України першим зустрічає тепло, тож висаджувати перці у відкритий ґрунт можна вже наприкінці квітня та у травні. А це значить, що розсаду потрібно садити в середині лютого.

На Київщині, Черкащині та Полтавщині вже прохолодніше, а значить, розсаду пересаджують на город вже у другій половині травня. Насіння ж можна сіяти в перші тижні березня.

У деяких північних та західних областях через загрозу весняних заморозків висаджувати розсаду починають тільки наприкінці травня. Насіння ж сіють в другій половині березня.

Які є найкращі дні для посіву перцю на розсаду?

Чимало городників для визначення ідеального часу посадки зважають не тільки на погоду за вікном, але й на місячний календар. Вважається, що Місяць, що зростає – це найкращий час для висадки перцю.

У березні 2025 року ідеальними датами для посіву розсаду будуть 11, 12, 16 та 17 числа.

До речі, раніше ми вже ділилися детальним місячним календарем на березень з підібраними датами для посіву різноманітної розсади.

Як підготувати насіння до посіву?

Аби сходи були рясними та чекати довго на них не довелося, насіння потрібно як слід підготувати: для цього відберіть великі та повноцінні насінини, а від дрібних та пошкоджених відмовтеся одразу.

Замочіть насіння у слабкому розчині марганцівки – це буде корисно для дезінфекції. Також залиште його у теплій воді на добу для прискорення проростання. Деякі садівники також загартовують насінини, почергово замочуючи їх у теплій та холодній воді протягом кількох днів.