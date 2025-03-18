Перец – это одна из культур, имеющих достаточно длинный вегетационный период, а это значит, что начальные этапы выращивания требуют особого внимания. Из-за теплолюбивости растения обычно его выращивают из рассады, сообщает 24 Канал.

Интересно Когда сеять огурцы в 2025 году: названо лучшее время

Когда можно сеять перец на рассаду в 2025 году?

Основное правило, которое нужно запомнить, чтобы вычислить идеальное время для посадки перца – она проводится за 60 – 80 дней до пересадки на огород. Впрочем, конкретные сроки зависят от сорта.

Раннеспелые перцы сажают за 50 – 60 суток до пересадки.

Среднеспелым нужно 60 – 70 дней для формирования полноценной рассады.

Позднеспелые развиваются дольше, и поэтому им нужно по крайней мере 80 дней.

Но когда вы высаживаете семена, также стоит подумать о температуре: чтобы оно начало прорастать быстро и без проблем, в помещении с рассадой должно быть по крайней мере 25 градусов тепла.



Перец нужно вовремя высадить на рассаду / Фото Pexels

Также для оптимального времени посадки перца стоит ориентироваться и на регион, в котором вы живете.

Юг Украины первым встречает тепло, поэтому высаживать перцы в открытый грунт можно уже в конце апреля и в мае. А это значит, что рассаду нужно сажать в середине февраля.

На Киевщине, Черкасской и Полтавской уже прохладнее, а значит, рассаду пересаживают на огород уже во второй половине мая. Семена же можно сеять в первые недели марта.

В некоторых северных и западных областях из-за угрозы весенних заморозков высаживать рассаду начинают только в конце мая. Семена же сеют во второй половине марта.

Какие есть лучшие дни для посева перца на рассаду?

Многие огородники для определения идеального времени посадки учитывают не только погоду за окном, но и на лунный календарь. Считается, что растущая Луна, – это лучшее время для высадки перца.

В марте 2025 года идеальными датами для посева рассады будут 11, 12, 16 и 17 числа.

Кстати, ранее мы уже делились подробным лунным календарем на март с подобранными датами для посева разнообразной рассады.

Как подготовить семена к посеву?

Чтобы всходы были обильными и ждать долго их не пришлось, семена нужно как следует подготовить: для этого отберите крупные и полноценные семена, а от мелких и поврежденных откажитесь сразу.

Замочите семена в слабом растворе марганцовки – это будет полезно для дезинфекции. Также оставьте их в теплой воде на сутки для ускорения прорастания. Некоторые садоводы также закаляют семена, поочередно замачивая их в теплой и холодной воде в течение нескольких дней.