Як отримати урожай огірків восени: вас чекає подвійна вигода

У серпні дачники вже активно збирають урожай огірків, які висаджувалися ще навесні. Виявляється, останній місяць літа – не завада, аби посадити ще насіння огірків, як з великою ймовірністю зійде вже до кінця серпня.

Посаджені весною огірки вже незабаром перестануть плодоносити, втім цьогорічне літо доволі тепле, тож без вагань можна здійснити ще одну посадку та отримати подвійну вигоду. Ви зможете продовжити термін плодоношення й будете мати надалі свіжі огірки. Окрім того, овочі будуть давати плоди до середини осені.

Дивіться також Як врятувати огірки в спеку: цінні поради, які треба знати

Важлива умова: нове посадження треба тримати подалі від старих грядок з огірками.

Що треба, щоб посадити огірки у серпні

Це досить простий та перевірений спосіб. Все, що треба зробити – це поставити посів насіння чи розсади огірків у поліетиленові пакети. Приготуйте щільний поліетиленовий пакет місткістю до 50 літрів. На дні зробіть кілька отворів, насипте туди скошену траву, яка почне пріти в купі та замініть компостом. Після цього додайте трохи гною та 1/3 мішка землі.



Огірки будуть плодоносити до середини осені / Фото Pexels

Усередині посадіть насіння чи розсаду огірків та підлийте, щоб рослина прижилася. До сходів пакет треба закрити, щоб створити всередині тепличний ефект. Вже коли рослина почне рости, підсипайте в мішок землю, щоб з’явилося додаткове коріння в стеблі, за допомогою якого огірок отримає більше води та корисних елементів.