Існує повір'я, що сосна біля дому притягне до людини, яка її посадила, чимало нещасть. Не обійде негативна енергетика і усіх людей, що живуть в будинку, повідомляє 24 Канал.

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Чи можна садити на ділянці сосни?

Безумовно, величне хвойне дерево може неабияк прикрасити сад. А яскраві квіти на тлі розкішної сосни виглядатимуть особливо вдало. Окрім того, дерево вічнозелене, а це може потішити око взимку та створити святковий настрій перед новорічними святами.

Ось тільки все одно езотерики радять добре подумати перед тим, як висаджувати це дерево. І на це є відразу ж кілька причин. Прикмети вказують, що сосна може поглинати усе негативне з навколишнього середовища та притягувати його до себе.

Тож якщо сосна опиниться надто близько до вашої оселі, це може призвести до накопичення негативу та неприємної енергії всередині житла. Окрім того, вважається, що сосна віщує бідність та негаразди, щойно вона виросте вищою, ніж дім, біля якого вона посаджена.

Та окрім прикмет, є ще й низка інших, більш раціональних причин, через які не радять садити сосну біля дому. Зокрема, сосни мають дуже потужну кореневу систему, що може руйнувати асфальт, вуличну плитку, інженерні комунікації і навіть фундамент вашої оселі.

Зважайте також і на те, що сосна створює дуже густу тінь, проте не збагачує ґрунт перегноєм, бо в неї немає листя. А під землею вона розростається дуже сильно, і тому поруч із сосною нічого не росте.



Сосну біля дому садити не варто / Фото Pexels

Які ще дерева не варто садити на ділянці?

Є ще кілька заборонених дерев, на яких наголошують езотерики: