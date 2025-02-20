Существует поверье, что сосна возле дома притянет к человеку, который ее посадил, немало несчастий. Не обойдет негативная энергетика и всех людей, живущих в доме, сообщает 24 Канал.

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Можно ли сажать на участке сосны?

Безусловно, величественное хвойное дерево может изрядно украсить сад. А яркие цветы на фоне роскошной сосны будут выглядеть особенно удачно. Кроме того, дерево вечнозеленое, а это может порадовать глаз зимой и создать праздничное настроение перед новогодними праздниками.

Вот только все равно эзотерики советуют хорошо подумать перед тем, как высаживать это дерево. И на это есть сразу же несколько причин. Приметы указывают, что сосна может поглощать все негативное из окружающей среды и притягивать его к себе.

Поэтому если сосна окажется слишком близко к вашему дому, это может привести к накоплению негатива и неприятной энергии внутри жилья. Кроме того, считается, что сосна предвещает бедность и проблемы, как только она вырастет выше, чем дом, возле которого она посажена.

Но кроме примет, есть еще и ряд других, более рациональных причин, по которым не советуют сажать сосну возле дома. В частности, сосны имеют очень мощную корневую систему, что может разрушать асфальт, уличную плитку, инженерные коммуникации и даже фундамент вашего дома.

Учитывайте также и то, что сосна создает очень густую тень, однако не обогащает почву перегноем, потому что у нее нет листьев. А под землей она разрастается очень сильно, и поэтому рядом с сосной ничего не растет.



Сосну возле дома сажать не стоит / Фото Pexels

Какие еще деревья не стоит сажать на участке?

Есть еще несколько запрещенных деревьев, на которых отмечают эзотерики: