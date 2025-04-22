Туя – це красива рослина, яка, втім, має не дуже хорошу славу, особливо коли мовиться про посадку її біля дому, повідомляє 24 Канал. Зокрема, чимало садівників попереджають, що висаджувати її у цьому місці точно не варто.

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Чому не варто садити туї біля дому?

Посадка туй біля дому – це затія, яку і дачники, і езотерики вважають не найбільш вдалим рішенням.

По-перше, існують прикмети про те, що нечисту силу начебто приваблюють туї, а також це дерево дуже часто називають деревом смерті. Вірили, що якщо посадити дерево надто близько до будинку, тоді туя буде тягнути життєві сили з людей, що живуть у ньому.

Вірили також, що якщо туя виросте вищою за будинок, біля якого посаджена, тоді в цьому домі неодмінно трапиться нещастя. Окрім того, дерево начебто приносить нещастя.



Туї не варто садити біля дому / Фото Pexels

Часто також кажуть про те, що туя може "виживати" чоловіків з дому, а дівчата через вплив туї під вікном можуть залишитися самотніми на усе життя. Окрім того, туя – це дерево, що часто висаджують на кладовищах, що також не додає йому популярності.

До речі, не тільки туї не радять садити біля дому. Раніше ми вже розповідали, чому не варто висаджувати біля оселі ялинку.

Втім, езотерика – це не єдина причина, з якої туї не радять висаджувати біля дому. Існує й низка конкретних недоліків цього дерева. Перш за все, дерево має дуже розвинену кореневу систему, що може пошкодити фундамент, або ж комунікації.

Окрім того, воно схильне до різних захворювань. І основне, про яке потрібно пам'ятати, коли садите туї – це іржа. Через неї ваш сад може залишитися без врожаю, або ж деякі рослини й взагалі можуть загинути.