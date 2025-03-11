Народні прикмети стверджують, що на двох подушках спати точно не можна, повідомляє 24 Канал. Начебто така дія точно вплине на життя, стосунки чи навіть долю людини.

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Скільки подушок має бути на ліжку?

Прикмети кажуть, що на одну людину завжди має бути одна подушка, а ось спати на двох – це помилка, яка може мати досить прикрі наслідки. Езотерики пов'язують спання на двох подушках з різними забобонами: один з найбільш популярних стверджує, що так людина може прогнати романтику зі свого життя. Начебто так самотня людина з двома подушками на ліжку дає сигнал всесвіту про те, що партнер їй не потрібний.

А ось дитина, яка спатиме на двох подушках, начебто може вирости невпевненою у собі та матиме складнощі з прийняттям рішень. Натомість літні люди, що використовують дві подушки, ризикують розчаруватися у житті – бо друга подушка нагадує про самотність.



Спати на двох подушках не варто / Фото Pexels

Якщо ж на двох подушках спить одружений чоловік – це точно призведе до непередбачуваних та неприємних витрат. Заміжнім жінкам порушення заборони загрожує хворобою когось з членів людини чи сваркою.

До речі, накликати нещастя в дім може не тільки подушка, але й старий віник, якщо його викинути неправильно.

Але також існує й інша прикмета – якщо хтось з подружжя їде у справах, прибирати другу подушку з ліжка нізащо не можна – інакше можна накликати зради на родину. Але спати на ній не варто – езотерики радять використовувати тільки свою.

Чи можна викидати подушку?

Прикмети стверджують, що навіть якщо подушка зносилася, і її потрібно замінити, викидати її не можна. Вона є свідком снів, кошмарів, сліз та безсонних ночей – а значить, зберігає у собі відбиток людини та її енергетику.

Якщо викинути подушку, недоброзичливці начебто можуть використати її для накладання пристріту.