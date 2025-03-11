Народные приметы утверждают, что на двух подушках спать точно нельзя, сообщает 24 Канал. Вроде бы такое действие точно повлияет на жизнь, отношения или даже судьбу человека.

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Сколько подушек должно быть на кровати?

Приметы говорят, что на одного человека всегда должна быть одна подушка, а вот спать на двух – это ошибка, которая может иметь довольно неприятные последствия. Эзотерики связывают сон на двух подушках с различными суевериями: один из наиболее популярных утверждает, что так человек может прогнать романтику из своей жизни. Вроде бы так одинокий человек с двумя подушками на кровати дает сигнал вселенной о том, что партнер ему не нужен.

А вот ребенок, который будет спать на двух подушках, вроде бы может вырасти неуверенным в себе и будет иметь сложности с принятием решений. Зато пожилые люди, использующие две подушки, рискуют разочароваться в жизни – потому что вторая подушка напоминает об одиночестве.



Спать на двух подушках не стоит / Фото Pexels

Если же на двух подушках спит женатый человек – это точно приведет к непредсказуемым и неприятным расходам. Замужним женщинам нарушение запрета грозит болезнью кого-то из членов человека или ссорой.

Кстати, навлечь несчастье в дом может не только подушка, но и старый веник, если его выбросить неправильно.

Но также существует и другая примета – если кто-то из супругов уезжает по делам, убирать вторую подушку с кровати ни за что нельзя – иначе можно навлечь измены на семью. Но спать на ней не стоит – эзотерики советуют использовать только свою.

Можно ли выбрасывать подушку?

Приметы утверждают, что даже если подушка износилась, и ее нужно заменить, выбрасывать ее нельзя. Она является свидетелем снов, кошмаров, слез и бессонных ночей – а значит, хранит в себе отпечаток человека и его энергетику.

Если выбросить подушку, недоброжелатели якобы могут использовать ее для наложения сглаза.