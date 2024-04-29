5 причин, чому не варто тримати кактуси вдома: ви цього не знали

Кактуси – це досить популярна кімнатна рослина, яку можна знайти в домівках багатьох українців. Втім, деякі люди переконані, що це не найкращий вибір для дому.

Дуже багато людей цінують кактуси за їхній незвичний зовнішній вигляд, а також невибагливість у догляді та різноманіття видів. Втім, далеко не для всіх вони будуть найкращим вибором.

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Негативна енергетика

Існують забобони, через які кактуси вважають небезпечною рослиною із негативною енергетикою. Вважається, що кактуси – це ті рослини, які можуть приваблювати у дім неприємності та пригнічувати мешканців оселі.

Вірування вказують на те, що чим довші колючки в кактуса, тим сильнішим буде і негативний вплив рослини – вона може викликати роздратування та емоційне спустошення.

Вплив на сім'ю

Також існують прикмети і про те, що тримати вдома кактуси не варто незаміжнім дівчатам, адже ці рослини можуть приваблювати проблеми в особистому житті. Забобони також стверджують, що в будинку, де є кактус, не приживаються чоловіки.

Складність у догляді

Чимало людей обирають кактуси у якості домашніх рослин через те, що вважають, що вони не потребують догляду взагалі. Втім, попри славу невибагливих рослин, насправді кактусам потрібні особливі умови, і в деяких аспектах вони є навіть більш примхливими за інші кімнатні квіти.

Наприклад, вони вимогливі до освітлення. Вам потрібно забезпечити постійне яскраве світло, а в умовах українського клімату досягти цього непросто. Переливання водою та застоювання у горщику також може призвести до загибелі рослини.



Кактуси не варто тримати вдома / Фото Pexels

Небезпеки від кактуса

Ви можете не вірити у прикмети про кактуси, та є і реальна причина, через яку з ними варто бути обережними. Голки рослини дуже легко проникають крізь одяг та можуть встромитися глибоко у шкіру, а потім обламатися.

Витягнути їх у такому випадку буде дуже складно. Тож не варто тримати кактуси вдома, якщо ви маєте допитливих дітей.

Небезпека для тварин

Найчастіше питанням, чи можна тримати кактуси вдома, задаються власники домашніх тварин. Окрім небезпеки від голок, потрібно зважати і на те, що в соку кактуса міститься понад 120 різних алкалоїдів, і вони є дуже токсичними для тварин. У диких умовах це те, як рослина захищає себе, а ось вдома може згубити вашого домашнього улюбленця.