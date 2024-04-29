5 причин, почему не стоит держать кактусы дома: вы этого не знали

Кактусы - это достаточно популярное комнатное растение, которое можно найти в домах многих украинцев. Впрочем, некоторые люди убеждены, что это не лучший выбор для дома.

Очень многие люди ценят кактусы за их необычный внешний вид, а также неприхотливость в уходе и многообразие видов. Впрочем, далеко не для всех они будут лучшим выбором.

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Негативная энергетика

Существуют суеверия, из-за которых кактусы считают опасным растением с негативной энергетикой. Считается, что кактусы – это те растения, которые могут привлекать в дом неприятности и подавлять жителей дома.

Верования указывают на то, что чем длиннее колючки у кактуса, тем сильнее будет и негативное влияние растения – оно может вызвать раздражение и эмоциональное опустошение.

Влияние на семью

Также существуют приметы и о том, что держать дома кактусы не стоит незамужним девушкам, ведь эти растения могут привлекать проблемы в личной жизни. Суеверия также утверждают, что в доме, где есть кактус, не приживаются мужчины.

Сложность в уходе

Многие люди выбирают кактусы в качестве домашних растений из-за того, что считают, что они не требуют ухода вообще. Впрочем, несмотря на славу неприхотливых растений, на самом деле кактусам нужны особые условия, и в некоторых аспектах они даже более капризными чем другие комнатные цветы.

Например, они требовательны к освещению. Вам нужно обеспечить постоянный яркий свет, а в условиях украинского климата достичь этого непросто. Переливание водой и застаивание в горшке также может привести к гибели растения.



Кактусы не стоит держать дома / Фото Pexels

Опасности от кактуса

Вы можете не верить в приметы о кактусах, но есть и реальная причина, из-за которой с ними стоит быть осторожными. Иглы растения очень легко проникают сквозь одежду и могут воткнуться глубоко в кожу, а затем обломаться.

Вытащить их в таком случае будет очень сложно. Поэтому не стоит держать кактусы дома, если вы имеете любознательных детей.

Опасность для животных

Чаще всего вопросом, можно ли держать кактусы дома, задаются владельцы домашних животных. Кроме опасности от игл, нужно учитывать и то, что в соке кактуса содержится более 120 различных алкалоидов, и они очень токсичны для животных. В диких условиях это то, как растение защищает себя, а вот дома может погубить вашего домашнего любимца.