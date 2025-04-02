Викиньте вже сьогодні: чому вдома не можна тримати штучні квіти

Квіти вдома завжди мають красивий вигляд, однак тут слід розуміти, що живі й штучні квіти – це різна енергетика. Езотерики мають своє бачення щодо розміщення неживих квітів вдома й розповіли, чому від них слід відмовитися.

Штучні квіти в багатьох оселях – це елемент декору, який прикрашає кімнати, пише 24 Канал. За ними не потрібно доглядати, а ще плюсом є те, що вони завжди мають привабливий вигляд.

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Чому вдома не можна тримати штучні квіти

Щодо того, чи можна носити штучні квіти точаться багато розмов. Хтось вважає, що ці квіти наповнюють дім мертвою енергією та порожнечею, інші ж вважають, що штучний букет є гарною альтернативою живим квітам.

Такі квіти можуть справді додавати оселі красивішого вигляду, однак езотерики застерігають від такого декору. Неживі квіти можуть приносити в дім біду, хворобу, смерть та навіть розлуку з близькими людьми.



Штучні квіти не можна тримати вдома / Фото Pexels

Енергетика квітів є дуже сильною, тож вони навіть здатні впливати на психологічний стан людини. Живі мають силу забирати хвороби й лікувати, а штучні – погано впливають на самопочуття.

До речі! Червоні квіти можна дарувати не всім. Що про це треба знати – читайте в нашому матеріалі.

Вчення фен-шуй зазначає, що штучні квіти символізують самотність. Не можна свій дім прикрашати такими букетами квітів жінкам, які живуть наодинці, бо так і не зустрінуть свою другу половинку. Неживі рослини символізують відсутність почуттів, тому можуть поставити на паузу особисте життя людини.

Неживі квіти приносять на похорон чи залишають на цвинтарі біля надгробка, тому краще ними не прикрашати будинок. Вважається, що штучні квіти здатні викликати матеріальні труднощі. Живі квіти асоціюються з ростом і достатком, а неживі з втратою можливостей.