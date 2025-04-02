Выбросьте уже сегодня: почему дома нельзя держать искусственные цветы

Цветы дома всегда выглядят красиво, однако здесь следует понимать, что живые и искусственные цветы - это разная энергетика. Эзотерики имеют свое видение относительно размещения неодушевленных цветов дома и рассказали, почему от них следует отказаться.

Искусственные цветы во многих домах – это элемент декора, который украшает комнаты, пишет 24 Канал. За ними не нужно ухаживать, а еще плюсом является то, что они всегда имеют привлекательный вид.

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Почему дома нельзя держать искусственные цветы

Относительно того, можно ли носить искусственные цветы ведутся много разговоров. Кто-то считает, что эти цветы наполняют дом мертвой энергией и пустотой, другие же считают, что искусственный букет является хорошей альтернативой живым цветам.

Такие цветы могут действительно добавлять дому красивого вида, однако эзотерики предостерегают от такого декора. Неживые цветы могут приносить в дом беду, болезнь, смерть и даже разлуку с близкими людьми.



Искусственные цветы нельзя держать дома / Фото Pexels

Энергетика цветов является очень сильной, поэтому они даже способны влиять на психологическое состояние человека. Живые имеют силу забирать болезни и лечить, а искусственные – плохо влияют на самочувствие.

Кстати! Красные цветы можно дарить не всем. Что об этом надо знать – читайте в нашем материале.

Учение фэн-шуй отмечает, что искусственные цветы символизируют одиночество. Нельзя свой дом украшать такими букетами цветов женщинам, которые живут в одиночестве, потому что так и не встретят свою вторую половинку. Неживые растения символизируют отсутствие чувств, поэтому могут поставить на паузу личную жизнь человека.

Неживые цветы приносят на похороны или оставляют на кладбище у надгробия, поэтому лучше ими не украшать дом. Считается, что искусственные цветы способны вызвать материальные трудности. Живые цветы ассоциируются с ростом и достатком, а неживые с потерей возможностей.