Якщо ви хочете максимально забезпечити себе свіжими та самостійно вирощеними овочами, ви можете перетворити свій балкон на невеликий город. І виростити там можна що завгодно – навіть досить примхливі у догляді огірки.

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Які умови потрібні для вирощування огірків на балконі

Найкраще для цієї мети підійдуть балкони, які виходять на схід чи південний схід; також вони мають бути добре захищеними від вітру. Ідеальний варіант – це засклена лоджія, повернена на південний схід.

Для того, аби вирощувати огірки прямо у себе вдома, вам знадобиться ємність із будь-якого матеріалу – вона може бути пластикова, керамічна чи дерев'яна. Головне, щоб об'єм був не менший, ніж по 5 літрів на кожну рослину. Також вам потрібно заздалегідь подбати про дренажні отвори.

Перш за все, на дно місткості висипте дренаж – шар не має бути менший, ніж 3 сантиметри. Для цього підійде керамзит, бита цегла, горіхова шкаралупа чи будь-що інше. Після цього засипайте ґрунт – він не має доходити до верху приблизно на 4 – 5 сантиметрів. Зважайте на те, що суміш землі може осісти, і вам потрібно буде досипати її знову.



Огірки можна вирощувати на балконі / Фото Pexels

Та в цю землю не можна одразу ж садити огірки, попередньо її потрібно добре продезінфікувати. Її можна прогріти в духовці або ж добре полити розчином марганцівки.

В умовах балкона вам також потрібно правильно підібрати сорт огірків. Найкраще підійдуть такі сорти: Міський огірок, Махаон чи Колібрі. Це – компактні рослини із короткими міжвузловинами, а квітки переважно жіночого типу, що самозапилюються.

Спершу насіння висаджують у невелику ємність, і тільки після того, як коріння заповнить увесь горщик, розсаду переміщають у більшу тару. Сіяти відразу у великий горщик не варто, адже інакше ґрунт буде постійно залишатися вологим і може закиснути.