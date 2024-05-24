Если вы хотите максимально обеспечить себя свежими и самостоятельно выращенными овощами, вы можете превратить свой балкон в небольшой огород. И вырастить там можно что угодно – даже довольно капризные в уходе огурцы.

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Какие условия нужны для выращивания огурцов на балконе

Лучше всего для этой цели подойдут балконы, которые выходят на восток или юго-восток; также они должны быть хорошо защищенными от ветра. Идеальный вариант – это застекленная лоджия, повернутая на юго-восток.

Для того, чтобы выращивать огурцы прямо у себя дома, вам понадобится емкость из любого материала – она может быть пластиковая, керамическая или деревянная. Главное, чтобы объем был не менее, чем по 5 литров на каждое растение. Также вам нужно заранее позаботиться о дренажных отверстиях.

Прежде всего, на дно емкости высыпьте дренаж – слой не должен быть меньше, чем 3 сантиметра. Для этого подойдет керамзит, битый кирпич, ореховая скорлупа или что-либо другое. После этого засыпайте грунт – он не должен доходить до верха примерно на 4 – 5 сантиметров. Учитывайте то, что смесь земли может осесть, и вам нужно будет досыпать ее снова.



Огурцы можно выращивать на балконе / Фото Pexels

Но в эту землю нельзя сразу же сажать огурцы, предварительно ее нужно хорошо продезинфицировать. Ее можно прогреть в духовке или хорошо полить раствором марганцовки.

В условиях балкона вам также нужно правильно подобрать сорт огурцов. Лучше всего подойдут такие сорта: Городской огурец, Махаон или Колибри. Это – компактные растения с короткими междоузлиями, а цветки преимущественно женского типа, что самоопыляются.

Сначала семена высаживают в небольшую емкость, и только после того, как корни заполнят весь горшок, рассаду перемещают в большую тару. Сеять сразу в большой горшок не стоит, ведь иначе почва будет постоянно оставаться влажной и может закиснуть.