Огірки на балконі: як виростити у себе вдома великий урожай

Можливо, ви думали. що для того, аби вирощувати свій урожай, обов'язково потрібно мати свою ділянку? Що ж, насправді цією ділянкою може стати навіть ваш балкон.

Якщо ви хочете максимально забезпечити себе свіжими та самостійно вирощеними овочами, ви можете перетворити свій балкон на невеликий город. І виростити там можна що завгодно – навіть досить примхливі у догляді огірки.

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Які умови потрібні для вирощування огірків на балконі

Найкраще для цієї мети підійдуть балкони, які виходять на схід чи південний схід; також вони мають бути добре захищеними від вітру. Ідеальний варіант – це засклена лоджія, повернена на південний схід.

Для того, аби вирощувати огірки прямо у себе вдома, вам знадобиться ємність із будь-якого матеріалу – вона може бути пластикова, керамічна чи дерев'яна. Головне, щоб об'єм був не менший, ніж по 5 літрів на кожну рослину. Також вам потрібно заздалегідь подбати про дренажні отвори.

Перш за все, на дно місткості висипте дренаж – шар не має бути менший, ніж 3 сантиметри. Для цього підійде керамзит, бита цегла, горіхова шкаралупа чи будь-що інше. Після цього засипайте ґрунт – він не має доходити до верху приблизно на 4 – 5 сантиметрів. Зважайте на те, що суміш землі може осісти, і вам потрібно буде досипати її знову.



Огірки можна вирощувати на балконі / Фото Pexels

Та в цю землю не можна одразу ж садити огірки, попередньо її потрібно добре продезінфікувати. Її можна прогріти в духовці або ж добре полити розчином марганцівки.

В умовах балкона вам також потрібно правильно підібрати сорт огірків. Найкраще підійдуть такі сорти: Міський огірок, Махаон чи Колібрі. Це – компактні рослини із короткими міжвузловинами, а квітки переважно жіночого типу, що самозапилюються.

Спершу насіння висаджують у невелику ємність, і тільки після того, як коріння заповнить увесь горщик, розсаду переміщають у більшу тару. Сіяти відразу у великий горщик не варто, адже інакше ґрунт буде постійно залишатися вологим і може закиснути.