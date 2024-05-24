Огурцы на балконе: как вырастить у себя дома большой урожай

Возможно, вы думали. что для того, чтобы выращивать свой урожай, обязательно нужно иметь свой участок? Что ж, на самом деле этим участком может стать даже ваш балкон.

Если вы хотите максимально обеспечить себя свежими и самостоятельно выращенными овощами, вы можете превратить свой балкон в небольшой огород. И вырастить там можно что угодно – даже довольно капризные в уходе огурцы.

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Какие условия нужны для выращивания огурцов на балконе

Лучше всего для этой цели подойдут балконы, которые выходят на восток или юго-восток; также они должны быть хорошо защищенными от ветра. Идеальный вариант – это застекленная лоджия, повернутая на юго-восток.

Для того, чтобы выращивать огурцы прямо у себя дома, вам понадобится емкость из любого материала – она может быть пластиковая, керамическая или деревянная. Главное, чтобы объем был не менее, чем по 5 литров на каждое растение. Также вам нужно заранее позаботиться о дренажных отверстиях.

Прежде всего, на дно емкости высыпьте дренаж – слой не должен быть меньше, чем 3 сантиметра. Для этого подойдет керамзит, битый кирпич, ореховая скорлупа или что-либо другое. После этого засыпайте грунт – он не должен доходить до верха примерно на 4 – 5 сантиметров. Учитывайте то, что смесь земли может осесть, и вам нужно будет досыпать ее снова.



Огурцы можно выращивать на балконе / Фото Pexels

Но в эту землю нельзя сразу же сажать огурцы, предварительно ее нужно хорошо продезинфицировать. Ее можно прогреть в духовке или хорошо полить раствором марганцовки.

В условиях балкона вам также нужно правильно подобрать сорт огурцов. Лучше всего подойдут такие сорта: Городской огурец, Махаон или Колибри. Это – компактные растения с короткими междоузлиями, а цветки преимущественно женского типа, что самоопыляются.

Сначала семена высаживают в небольшую емкость, и только после того, как корни заполнят весь горшок, рассаду перемещают в большую тару. Сеять сразу в большой горшок не стоит, ведь иначе почва будет постоянно оставаться влажной и может закиснуть.