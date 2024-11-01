Чи можна їсти крупу, де є жучки і як їх вивести звідти: простий спосіб

Дуже часто у крупах заводяться неприємні маленькі жучки, і тоді виникає дилема: чи викинути цілу упаковку продуктів, чи крупу можна очистити?

Навіть якщо у вас в домі максимально чисто та охайно, іноді вберегтися від появи надокучливих жучків у крупі просто неможливо, повідомляють 24 Канал. А часом вони пробираються ще й в борошно.

Цікаво Що зробити, щоб вдома пахнуло, як у розкішному готелі: дивовижні лайфхаки

Чому в борошні та крупах з'являються жучки?

Найчастіше у крупах та борошні з'являються такі собі борошняні жучки, або ж борошняні хрущаки. Це дуже маленька комаха, що має невелике видовжене тіло та червоно-коричневий колір без блиску, а з боків надкрила. А через те, що вона дуже маленька, комаха може проникати у практично будь-які отвори.

Зазвичай личинки потрапляють у дім разом із купленою крупою чи борошном, а також із сухофруктами та спеціями. З личинки за сприятливих умов виводиться доросла особина.

Чи можна їсти крупи з жучками?

Самі по собі жучки не несуть загрози здоров'ю людини. Та чи означає це, що крупи, у яких ви їх знайшли, можна без страху їсти? На жаль, ні – річ у тому, що токсичними є продукти життєдіяльності комах, які залишаються у крупі та можуть нашкодити вашому здоров'ю.

І якщо жучків ще можна відсіяти, то ці продукти залишаться і у борошні, і в крупах. Тож краще навіть після просіювання не їсти його, а використовувати для корму птахам тощо.



Крупу з жучками можна врятувати / Фото Pexels

Як прибрати жучків з крупи

Якщо ви побачили у крупі жуків, тоді потрібно просіяти продукти через сито. Після цього можна покласти їх на заморозку на кілька днів. Втім, цей варіант займає багато часу, тому набагато простіше буде скористатися способом із духовкою.

Для цього потрібно просто просмажити крупу за температури не більше, ніж 50 градусів протягом однієї години. До речі, замість того, щоб прибирати жуків з крупи, краще забезпечити такі умови зберігання, щоб вони там ніколи не з'явилися.

Для того, щоб захистити продукти від навали комах, потрібно біля них, або ж і у самі банки покласти такі інгредієнти: