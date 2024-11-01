Можно ли есть крупу, где есть жучки и как их вывести оттуда: простой способ

Очень часто в крупах заводятся неприятные маленькие жучки, и тогда возникает дилемма: выбросить целую упаковку продуктов, или крупу можно очистить?

Даже если у вас в доме максимально чисто и опрятно, иногда уберечься от появления надоедливых жучков в крупе просто невозможно, сообщают 24 Канал. А порой они пробираются еще и в муку.

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Почему в муке и крупах появляются жучки?

Чаще всего в крупах и муке появляются некие мучные жучки, или мучные хрущаки. Это очень маленькое насекомое, имеющее небольшое удлиненное тело и красно-коричневый цвет без блеска, а по бокам надкрылья. А потому, что оно очень маленькое, насекомое может проникать в практически любые отверстия.

Обычно личинки попадают в дом вместе с купленной крупой или мукой, а также с сухофруктами и специями. Из личинки при благоприятных условиях выводится взрослая особь.

Можно ли есть крупы с жучками?

Сами по себе жучки не несут угрозы здоровью человека. Но значит ли это, что крупы, в которых вы их нашли, можно без страха есть? К сожалению, нет – дело в том, что токсичными являются продукты жизнедеятельности насекомых, которые остаются в крупе и могут навредить вашему здоровью.

И если жучков еще можно отсеять, то эти продукты останутся и в муке, и в крупах. Поэтому лучше даже после просеивания не есть его, а использовать для корма птицам и тому подобное.



Крупу с жучками можно спасти / Фото Pexels

Как убрать жучков из крупы

Если вы увидели в крупе жуков, тогда нужно просеять продукты через сито. После этого можно положить их на заморозку на несколько дней. Впрочем, этот вариант занимает много времени, поэтому гораздо проще будет воспользоваться способом с духовкой.

Для этого нужно просто прожарить крупу при температуре не более, чем 50 градусов в течение одного часа. Кстати, вместо того, чтобы убирать жуков из крупы, лучше обеспечить такие условия хранения, чтобы они там никогда не появились.

Для того, чтобы защитить продукты от нашествия насекомых, нужно возле них, или же и в сами банки положить такие ингредиенты: