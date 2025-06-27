Використання подовжувача – це, безперечно, зручність, але також і ризик, повідомляє 24 Канал. По-перше, коридорні розетки можуть бути не створені для великого навантаження, що часто створює подовжувач. Окрім того, потрібно слідкувати також за вологістю та іншими факторами, що також можуть стати причиною поломок.

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Чи можна залишати подовжувач ввімкненим у розетку?

Експерти стверджують, що якщо ви на тривалий час збираєтеся залишити подовжувач без нагляду, його варто відключити з розетки – так ви зведете до мінімуму ймовірність перегріву та пошкодження електричного ланцюга.

Але окрім того, що подовжувач не можна залишати ввімкненим у розетку з міркувань безпеки, потрібно також слідкувати за тим, що ви до нього під'єднуєте. Більшість людей не звикли підсумовувати потужність приладів із потужністю подовжувача – а дарма!

До речі, знайти подовжувачі за найкращими цінами можна на Prom. А ще зарядні пристрої, техніку і купа всього для дому. Ще й доставка з підпискою "Для своїх" буде безкоштовна.

Адже якщо підключити кілька пристроїв, що споживають багато енергії, є висока ймовірність перевантаження подовжувача. Як результат – нагрівання проводів, висихання ізоляції та займання.

Окрім того, підключення кількох приладів до одного подовжувача легко може призвести до перепадів напруги, і деяке обладнання, що до них чутливе, може зламатися. До подовжувача можна підмикати тільки невеликі прилади: телефон, ноутбук, вентилятор, принтер.

До речі, раніше ми вже пояснювали, що буде, якщо залишити зарядку в розетці без телефона – не всі знають про наслідки.



Подовжувачі не можна залишати у розетці / Фото Pexels

Що не можна підключати до подовжувача?

Існує кілька неочевидних приладів, які точно не можна підмикати до подовжувача, якщо ви не хочете зламати їх, або ж пошкодити розетку.