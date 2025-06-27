Использование удлинителя – это, бесспорно, удобство, но также и риск, сообщает 24 Канал. Во-первых, коридорные розетки могут быть не созданы для большой нагрузки, что часто создает удлинитель. Кроме того, нужно следить также за влажностью и другими факторами, что также могут стать причиной поломок.
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Можно ли оставлять удлинитель включенным в розетку?
Эксперты утверждают, что если вы на длительное время собираетесь оставить удлинитель без присмотра, его стоит отключить из розетки – так вы сведете к минимуму вероятность перегрева и повреждения электрической цепи.
Но кроме того, что удлинитель нельзя оставлять включенным в розетку из соображений безопасности, нужно также следить за тем, что вы к нему подключаете. Большинство людей не привыкли суммировать мощность приборов с мощностью удлинителя – а зря!
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Ведь если подключить несколько устройств, потребляющих много энергии, есть высокая вероятность перегрузки удлинителя. Как результат – нагрев проводов, высыхание изоляции и возгорания.
Кроме того, подключение нескольких приборов к одному удлинителю легко может привести к перепадам напряжения, и некоторое оборудование, что к ним чувствительно, может сломаться. К удлинителю можно подключать только небольшие приборы: телефон, ноутбук, вентилятор, принтер.
Кстати, ранее мы уже объясняли, что будет, если оставить зарядку в розетке без телефона – не все знают о последствиях.
Удлинители нельзя оставлять в розетке / Фото Pexels
Что нельзя подключать к удлинителю?
Существует несколько неочевидных приборов, которые точно нельзя подключать к удлинителю, если вы не хотите сломать их, или повредить розетку.
- Удлинители. Подключать удлинители к удлинителю – это большое "нет", поэтому даже не пытайтесь этого делать. Это может привести к перегреву цепи, а это в конечном итоге приведет к перегреву шнуров.
- Обогреватели. Очень часто именно обогреватели становятся причиной пожаров, и подключать их к удлинителям категорически запрещено, ведь это только повышает риск возгорания.
- Тостер. Несмотря на то, что тостеры – это не очень мощные кухонные приборы, они все же потребляют немало энергии и имеют определенный риск возгорания, если подключены к удлинителю.