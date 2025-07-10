Позбудьтеся мурах з городу цього літа: 3 продуктивних методи

Від мурах на городі можна досить легко позбутися. Їхня користь полягає в тому, що вони полюють на гусениць та попелицю, які шкодять рослинам. Однак через збудовані гнізда в кореневищах, мурахи пошкоджують та знищують посаджені культури.

Мурах можна вивести екологічними методами, які не знищать їх, але проженуть з ділянки на все літо, пише 24 Канал.

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Як вивести мурах з городу

Рослини з сильним запахом змусять мурах тікати з ділянки й переселятися в безпечніші місця. Усі мурахи мають сильну чутливість до запахів, тому на грядці рекомендовано посіяти петрушку, часник, аніс та календулу.

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Дачники радять посіяти ці рослини там, де найчастіше оселяються мурахи – це кущі синиці, грядки з коренеплодами та в саду під деревами.



Мурах можна легко вивести з городу / Фото Pexels

Мурахи також дуже не люблять запаху полину. Достатньо лише заварити рослину чи настояти у воді, а тоді отриманим розчином обприскати грядки. Аромат відлякає мурах, тож вони покинуть місце на городі. Трав’яними настоями можна обприскувати ґрунт біля мурашників чи саме гніздо з комахами.

До речі, раніше ми вже розповідали, як позбутися мошок на кухні – для цього підійдуть навіть елементарні народні засоби.

Дуже не люблять мурахи пічну сажу. Порошок з печі треба розсипати в тих місцях, де заселилися мурахи. Для кращого захисту ділянок, сажу можна розсипати на доріжки та міжряддя.

Сильно відлякує мурах запах кавової гущі. Її треба розкласти в місцях їхнього скупчення та навколо гнізд, а через кілька днів оновити, щоб підтримувати ефект.

Якщо ж народні методи не допоможуть, тоді можна скористатися спеціальними препаратами, які ефективно борються з мурахами. Звертайте увагу на ті засоби, які безпечні для використання на городі.