Брудна праска здатна знищити одяг, оскільки залишить на ньому сліди, тому при появі найменшого нагару, його треба одразу знищувати, пише 24 Канал з посиланням на інстаграм Софії Сізової.

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Як вивести нагар з праски

Дівчина розповіла, що для того, аби очистити праску вам знадобиться оцет, вода, зубна паста, губка чи м’яка тканина.

Для очищення праски всередині потрібно змішати воду з оцтом в однакових пропорціях, залити в резервуар, нагріти праску й випустити пар. Цей метод допоможе видалити накип.

Щоб очистити підошву потрібно на охолоджену праску нанести зубну пасту й потерти губку. Паста швидко видалить нагар й надасть прасці блиску. На завершення праску потрібно витерти вологою серветкою й випустити трохи чистого пару, щоб прибрати залишки засобів.

Простий спосіб вивести з праски нагар і накип: дивіться відео

Також позбутися від накипу можна за допомогою суміші соди й води, яка чудово впорається з нагаром. Зробіть з цих двох інгредієнтів пасту й додайте 2 столові ложки соди та 1 столову ложку води. Пасту нанесіть на підошву пасти, зачекайте 5 хвилин, а тоді приберіть залишки серветкою.

Чорний нагар можна прибрати за допомогою перекису. Змочіть в засобі ватний диск й потріть пляму. Нагар повинен залишатися на диску. Перекис добре видаляє наліт, тому після повної обробки залишається лише витерти праску вологою тканиною.