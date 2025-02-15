Грязный утюг способен уничтожить одежду, поскольку оставит на ней следы, поэтому при появлении малейшего нагара, его надо сразу уничтожать, пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм Софии Сизовой.

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Как вывести нагар с утюга

Девушка рассказала, что для того, чтобы очистить утюг вам понадобится уксус, вода, зубная паста, губка или мягкая ткань.

Для очистки утюга внутри нужно смешать воду с уксусом в одинаковых пропорциях, залить в резервуар, нагреть утюг и выпустить пар. Этот метод поможет удалить накипь.

Чтобы очистить подошву нужно на остывший утюг нанести зубную пасту и потереть губку. Паста быстро удалит нагар и придаст утюгу блеск. В завершение утюг нужно вытереть влажной салфеткой и выпустить немного чистого пара, чтобы убрать остатки средств.

Простой способ вывести из утюга нагар и накипь: смотрите видео

Также избавиться от накипи можно с помощью смеси соды и воды, которая прекрасно справится с нагаром. Сделайте из этих двух ингредиентов пасту и добавьте 2 столовые ложки соды и 1 столовую ложку воды. Пасту нанесите на подошву пасты, подождите 5 минут, а потом уберите остатки салфеткой.

Черный нагар можно убрать с помощью перекиси. Смочите в средстве ватный диск и потрите пятно. Нагар должен оставаться на диске. Перекись хорошо удаляет налет, поэтому после полной обработки остается лишь вытереть утюг влажной тканью.