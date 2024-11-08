Щоб крани та змішувачі були чистими й виблискували, звичайної миючої рідини буде недостатньо, втім допоможе копійчаний засіб, який знайдеться на кожній кухні, пише 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку Софії Сізової.

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Як видалити наліт на крані

За словами блогерки, для очищення крана потрібен пакет, гумка, лимонна кислота та вода. До 250 мілілітрів гарячої води потрібно додати 1 столову ложку кислоти. Залийте рідину в цупкий пакет та прикріпіть його до крана так, щоб забруднення покрилося рідиною.

Щоб відбулася реакція й наліт відлущився, потрібно зачекати 10 – 15 хвилин. За допомогою цього методу наліт чудово відходить, однак за необхідності деякі ділянки можна протерти старою зубною щіткою.

Як відмити наліт на крані: дивіться відео

Окрім цього методу, можна скористатися ще кількома народними лайфхаками на основі господарського мила, оцту й соди.

Господарське мило

Шматочок мила треба натерти на терці й залити невеликою кількістю води. Цю масу потрібно нанести на дві години на кран й змити водою. Цей засіб чудово відчистить кран від нальоту й надасть йому блиску.

Оцет

Від накапу на крані допомагає теплий 9% оцет. Ним треба змочити рушник й обмотати кран. Залишати його можна від 30 хвилин до 4 годин. Все залежить від ступеня забруднення. Після того, як заберете рушник, кран потрібно потерти зубною щіткою, щоб видалити всі залишки нальоту.

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Сода

Засіб від нальоту робиться на основі соди й води. До 100 міліграмів рідини треба додати 3 чайні ложки соди, перемішайте суміш й нанесіть ганчіркою на кран. Пасту залишіть на 2 години, а потім лише змийте теплою водою.