Чтобы краны и смесители были чистыми и сверкали, обычной моющей жидкости будет недостаточно, впрочем поможет копеечное средство, которое найдется на каждой кухне, пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу Софии Сизовой.

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Как удалить налет на кране

По словам блогера, для очистки крана нужен пакет, резинка, лимонная кислота и вода. К 250 миллилитрам горячей воды нужно добавить 1 столовую ложку кислоты. Залейте жидкость в плотный пакет и прикрепите его к крану так, чтобы загрязнение покрылось жидкостью.

Чтобы произошла реакция и налет отшелушился, нужно подождать 10 – 15 минут. С помощью этого метода налет прекрасно отходит, однако при необходимости некоторые участки можно протереть старой зубной щеткой.

Как отмыть налет на кране: смотрите видео

Кроме этого метода, можно воспользоваться еще несколькими народными лайфхаками на основе хозяйственного мыла, уксуса и соды.

Хозяйственное мыло

Кусочек мыла надо натереть на терке и залить небольшим количеством воды. Эту массу нужно нанести на два часа на кран и смыть водой. Это средство прекрасно отчистит кран от налета и придаст ему блеск.

Уксус

От накапа на кране помогает теплый 9% уксус. Им надо смочить полотенце и обмотать кран. Оставлять его можно от 30 минут до 4 часов. Все зависит от степени загрязнения. После того, как заберете полотенце, кран нужно потереть зубной щеткой, чтобы удалить все остатки налета.

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Сода

Средство от налета делается на основе соды и воды. К 100 миллиграммам жидкости надо добавить 3 чайные ложки соды, перемешайте смесь и нанесите тряпкой на кран. Пасту оставьте на 2 часа, а затем только смойте теплой водой.