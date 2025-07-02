На щастя, існує простий натуральний засіб від бур'янів, який допоможе розібратися з проблемою раз і назавжди, повідомляє 24 Канал з посиланням на Express.

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Як позбутися бур'янів у саду та на городі?

Якщо ви завітаєте у будь-який садовий центр, ви точно знайдете там величезну кількість засобів від бур'янів та небажаних рослин. Втім, чимало садівників та городників намагаються за будь-яку ціну уникати надмірного використання хімікатів на ділянці – і недарма.

На щастя, це необов'язково – ви можете і поберегти свою землю, і заощадити гроші, використавши один простий натуральний засіб для знищення бур'янів. Експерти переконані, що звичайна кам'яна сіль, яка точно зберігається у вас на кухні, може стати просто неймовірним засобом проти бур'янів, якщо вони проросли на стежках, доріжках чи у місцях, де не має бути жодних рослин.

Використати її неймовірно просто – потрібно тільки посипати сіллю землю навколо усіх бур'янів, які тільки побачите. Діє вона елементарно – зневоднює бур'яни і таким чином знищує їх, навіть якщо вони росли там протягом багатьох років.



Бур'ян можна знищити сіллю / Фото Pexels

Після цього ви можете вже взагалі нічого не робити – бур'яни засохнуть та загинуть самі за лічені дні. Цей простий лайфхак може дати досить довгострокові результати, адже сіль поступово посне просочуватися у землю там, де ви її розсипали, запобігаючи подальшому росту бур'янів протягом досить тривалого часу.

До речі, народні засоби можна використовувати не тільки для боротьби з бур'янами. Раніше ми розповідали, як без хімії знищити колорадського жука.

Втім, вам варто стежити за кількістю кам'яної солі, що ви використовуєте – адже якщо взяти її надто багато, це може зашкодити ґрунту чи рослинам, що ростуть неподалік.

Окрім того, не варто використовувати спосіб з сіллю на грядках з рослинами – адже так ви можете нашкодити не тільки бур'янам, але й своїй городині.