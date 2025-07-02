К счастью, существует простое натуральное средство от сорняков, которое поможет разобраться с проблемой раз и навсегда, сообщает 24 Канал со ссылкой на Express.

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Как избавиться от сорняков в саду и на огороде?

Если вы посетите любой садовый центр, вы точно найдете там огромное количество средств от сорняков и нежелательных растений. Впрочем, немало садоводов и огородников стараются любой ценой избегать чрезмерного использования химикатов на участке – и недаром.

К счастью, это необязательно – вы можете и поберечь свою землю, и сэкономить деньги, использовав одно простое натуральное средство для уничтожения сорняков. Эксперты убеждены, что обычная каменная соль, которая точно хранится у вас на кухне, может стать просто невероятным средством против сорняков, если они проросли на тропинках, дорожках или в местах, где не должно быть никаких растений.

Использовать ее невероятно просто – нужно только посыпать солью землю вокруг всех сорняков, которые только увидите. Действует она элементарно – обезвоживает сорняки и таким образом уничтожает их, даже если они росли там в течение многих лет.



Сорняк можно уничтожить солью / Фото Pexels

После этого вы можете уже вообще ничего не делать – сорняки засохнут и погибнут сами за считанные дни. Этот простой лайфхак может дать достаточно долгосрочные результаты, ведь соль постепенно начнет просачиваться в землю там, где вы ее рассыпали, предотвращая дальнейший рост сорняков в течение достаточно длительного времени.

Кстати, народные средства можно использовать не только для борьбы с сорняками. Ранее мы рассказывали, как без химии уничтожить колорадского жука.

Впрочем, вам стоит следить за количеством каменной соли, что вы используете – ведь если взять ее слишком много, это может повредить почве или растениям, растущих неподалеку.

Кроме того, не стоит использовать способ с солью на грядках с растениями – ведь так вы можете навредить не только сорнякам, но и своим овощам.