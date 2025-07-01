Чтобы быстро вывести колорадских жуков, дачники в первую очередь прибегают к химическим средствам, впрочем проблема заключается в том, что жуки способны приспособиться и выработать иммунитет, поэтому все же лучше прибегать к народным методам борьбы с ними, пишет 24 Канал.

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Ручной сбор взрослых особей и личинок является довольно трудоемким процессом, поэтому вывести колорадских жуков можно несколькими действенными способами.

Уксус и горчица

Этот метод не убивает жуков, а отпугивает от картофеля, поскольку уксус усиливает неприятный запах горчицы. Хозяйственное мыло в растворе способствует закреплению раствора на листьях, чтобы средство не смылось дождем. После нанесения раствора, жуки покинут картофельные кусты.

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Для приготовления средства понадобится 5 столовых ложек сухой горчицы, 150 миллиграммов уксуса, 50 граммов хозяйственного мыла и 10 литров воды. Сначала горчицу нужно залить кипятком воды, перемешать и оставить на сутки, тогда внутрь надо натереть хозяйственное мыло и налить уксус.

Средство надо процедить через марлю и опрыскать жидкостью листья картофеля с двух сторон и стебли. Остатки можно разлить между кустами.

Чесночный настой из чеснока

Возьмите 200 граммов зубчиков чеснока, измельчите и залейте литром теплой воды. Дайте смеси настояться сутки, а тогда разведите в 10 литрах воды с добавлением ложки жидкого мыла.



Народные методы против колорадских жуков / Фото Pexels

Опилки

Древесные опилки продаются в магазинах, поэтому несколько раз в месяц их надо рассыпать между рядами с картофелем. После дождя запах древесины еще больше усилится и отпугнет колорадских жуков.

Отвар одуванчика

Защитить грядки от жуков можно благодаря отвару одуванчика, полыни или хвоща. По 200 граммов зелени надо кипятить 15 минут в литре воды, а тогда после охлаждения разбавляют в 10 литрах воды и опрыскивают картофель с вредителями.

К слову, ранее мы уже рассказывали, как бороться с тлей народными средствами – они могут быть чрезвычайно эффективны.

Древесная зола

Взрослые жуки и личинки не переносят щелочной среды и покидают растения. Нужно только рассыпать древесную золу по влажным листьям картофеля утром, когда есть роса.