Бур'яни зникнуть раз і назавжди: про цей елементарний засіб знають не всі

Коли настає літо, у садівників та городників клопітна пора – потрібно подбати про підживлення, полив та збір урожаю, і часу на боротьбу з бур'янами залишається не так вже й багато.

Досвідчені городники вже давно знають, що проривання бур'янів – це далеко не найбільш ефективний спосіб боротьби з бур'янами, повідомляє 24 Канал. Тож використовують натомість інший, набагато простіший метод.

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Як позбутися бур'янів на городі?

Зараз можна знайти чимало засобів, які придушують бур'яни – і вони надзвичайно ефективні та швидкі.

До речі, знайти засоби для боротьби з бур'янами за найкращими цінами можна на Prom. А ще саджанці, ґрунт, інвентар і купа всього для городу. Ще й доставка з підпискою "Для своїх" буде безкоштовна.

Втім, якщо ви не хочете витрачати гроші на боротьбу з бур'янами, або ж не хочете використовувати хімію на городі, натомість ви можете вдатися до народних засобів.

Тирса

Для того, аби бур'яни не пробивалися на грядках та міжряддях, потрібно розподілити тирсу тонким шаром між грядками та рядками. Небажані рослини не зможуть пробитися до сонця, а ось на городину цей метод негативно не вплине негативно.

Насправді зовсім навпаки – тирса виступає як корисна мульча для овочів та ягід, адже вона може утримувати вологу всередині ґрунту та забезпечує хорошу повітропроникність.



Бур'яни можна знищити за допомогою тирси / Фото Pexels

Оцет

Цей метод боротьби з бур'янами заслужено вважається одним з найбільш ефективних. Для того, аби приготувати розчин, потрібно взяти 6% оцет та розвести його водою у пропорції 1:1, а тоді додати 2 столові ложки солі.

Така суміш ідеально підходить для обробки однорічної трави – вона випалить її до самих коренів, і достатньо буде всього однієї обробки. Але проводити таке обприскування біля важливих культур не варто, адже ви можете нашкодити і їм також.

До речі, раніше ми вже розповідали, які рослини можуть "задушити" бур'яни – потрібно тільки посадити їх у саду.

Окріп

Достатньо всього лиш полити бур'яни окропом, а тоді можна видалити їх разом з корінням. Такий метод непогано підходить і для боротьби із травою, що безупинно проростає на доріжках.

Спирт, оцет та лимонна кислота

Для приготування цього дієвого засобу потрібно змішати:

400 грамів оцту;

50 грамів спирту;

3 столові ложки лимонної кислоти.

Розчин добре розмішайте та розведіть з водою у співвідношення 1:1. Після цього можна використовувати його для обприскування небажаної рослинності. Та будьте обачні – такий засіб не піде на користь вашій городині.

Аміачна селітра

Використання аміачної селітри є надзвичайно ефективним – один кілограм речовини потрібно розвести у відрі води та розпорошити на траву. Розчин може знищити будь-які бур'яни з першого разу, але не нашкодить ґрунту.