Зникнуть назавжди: як позбутися мурах за допомогою засобів, які є вдома у кожного

З настанням тепла все частіше в наших домівках з’являються непрохані гості – мурахи. Боротьба з ними не завжди потребує агресивних хімічних спреїв: у багатьох родинах досі віддають перевагу перевіреним народним методам.

Як позбутися мурах у домашніх умовах – читайте на 24 Каналі.

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Мурахи шукають їжу, воду та притулок – і ваша кухня для них справжній золотий рудник. Вони можуть розгледіти навіть найдрібніші крихти або потягнутися до солодощів. Уникаючи контактів з отрутохімікатами, господині та господарі давно перейшли на безпечні домашні прийоми.

Найефективніші народні методи

Оцет або лимонний сік

Змішайте воду з яблучним оцтом у співвідношенні 1:1 або використайте свіжий лимонний сік. Розпиліть навколо віконних рам, дверних прорізів та плінтусів – запах порушує хімічну "доріжку" мурашачих стежок.

Кавова гуща

Використані кавові залишки висушіть і розсипте біля джерел появи мурах – біля мисок із кормом чи поруч із всілякими щілинами. Гуща і її аромат мурах відлякують.

Кориця та ваніль

Посипте меленою корицею місця "масового скупчення" або змочіть ватний диск в екстракті ванілі – ці пахощі мурахам неприємні.



Народні засоби від мурах / Фото Unsplash

Крейда або тальк

Проведіть крейдою чи посипте тальком лінію біля отворів, крізь які проникають мурахи. Вони не переступатимуть через пилові бар'єри.

Цитрусові шкірки

Лимонні, апельсинові чи грейпфрутові шкірки розкладіть у місцях входу комах. Ефірні олії цитрусів відлякують непроханих "покоївок".

Цікаво! Для відлякування павуків також рекомендується використовувати ефірні олії м'яти, лаванди чи евкаліпта, а також цитрусові аромати, розпилюючи їх у місцях, де помічали павуків.

Ентомологи наголошують: народні методи ефективні на початкових етапах появи мурах, коли колонія ще не велика. Якщо комах уже надто багато, рекомендують комбінувати домашні рецепти з професійними приманками або звернутися до служби дезінсекції.

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