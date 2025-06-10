Від попелиці є хімічні засоби, але не всі хочуть використовувати, тому вдаються до народних методів, пише 24 Канал. Садівники випробували кожен з них та переконалися в їхній ефективності.

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Як позбутися від попелиці

Шкідник паразитує на листках та пагонах рослин, висмоктуючи всі їхні соки. Якщо не вдатися до швидких дій, то комахи здатні послабити рослини й призвести до в’янення. Кілька домашніх засобів впораються з попелицею, яка атакує квіти та город.

Деревний попіл

До відра теплої води додайте 2 склянки деревного попелу та 30 грамів рідкого мила. Все треба ретельно перемішати й залишити на 12 годин. Далі розчин потрібно перелити в пульверизатор та обприскати ним попелицю. Засіб здатен вбити шкідників, тож вам вдасться врятувати рослини.



Народні методи від попелиці / Фото Pexels

Настоянка валеріани

Потрібно змішати в ємності 3 літри води, 50 грамів рідкого мила та 25 грамів настоянки валеріани. Все перемішайте й обприскайте засобом попелицю. Запах валеріани швидко вб’є шкідників.

Оцет

Попелицю також відлякує від рослин різкий запах оцту. До 10 літрів води треба додати 10 столових ложок яблучного, чи 5 столових ложок звичайного оцту. За бажанням, можна влити трішки рідкого мила. Цим засобом можна обробляти від попелиці кущі, квіти та дерева.

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Мелений перець

В 1 літрі води розведіть 50 грамів меленого перцю. Розчин треба закип’ятити й залишити на добу для настоювання. Перед обприскуванням додайте ще 10 грамів рідкого мила й обробіть всі місця з попелицею.

Садівники рекомендують проводити обприскування в суху погоду чи після дощу. Розчини можна чергувати між собою, чи обирати той, який найбільше до вподоби. Кожен з них справді є ефективним та допомагає вивести шкідників.