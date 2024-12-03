Як часто потрібно прати рушники з ванної: відповідь неабияк здивує

Рушник – це, певно, одна з найбрудніших речей у вашому домі, хоч ви про це можете й не здогадуватися. Річ у тому, що рушники майже постійно вологі, а це створює ідеальне середовище для розмноження бактерій.

Дуже часто люди не замислюються над регулярністю прання рушників і просто змінюють їх тоді, коли на тканині з'являються плями, або ж вона починає неприємно пахнути, повідомляє 24 Канал. Втім, це в корені неправильний підхід.

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Як часто потрібно прати рушники

Для того, аби визначити, чи брудний будь-який рушник, дуже часто люди вдаються до так званого "тесту на нюх". Та про такий підхід потрібно забути якомога швидше. Цей предмет, якщо це банний рушник, постійно розташований у ванній, найбільш вологій кімнаті у вашому домі.

Він не тільки вбирає усю її, але й також і воду з вашого тіла, коли ви витираєтеся. Через це в рушникові створюється практично ідеальне середовище для розмноження бактерій.

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Прати рушники експерти радять після кожних 5 – 7 використань. Йдеться саме про використання, а не просто дні від попереднього прання. Вологість рушника та його здатність накопичувати бактерії залежить передусім від інтенсивності використання. Хтось використовує рушник двічі на день, а хтось – набагато рідше.



Рушники потрібно часто прати / Фото Pexels

Не варто чекати, поки рушники почнуть смердіти, їх варто випрати ще задовго до того, як це трапиться. Зважати потрібно також і на призначення кожного конкретного рушника – це може впливати на частоту прання. Також варто зважати й на те, наскільки волого у вашій ванній кімнаті.

До речі, ще одне важливе правило – для того, щоб ваші рушники справді очищали тіло, між використаннями вони мають повністю висихати. Для цього ви можете вивішувати їх на двері ванної кімнати чи сушити на опалювальних приладах.