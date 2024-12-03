Как часто нужно стирать полотенца из ванной: ответ изрядно удивит

Полотенце – это, вероятно, одна из самых грязных вещей в вашем доме, хотя вы об этом можете и не догадываться. Дело в том, что полотенца почти постоянно влажные, а это создает идеальную среду для размножения бактерий.

Очень часто люди не задумываются над регулярностью стирки полотенец и просто меняют их тогда, когда на ткани появляются пятна, или же она начинает неприятно пахнуть, сообщает 24 Канал. Впрочем, это в корне неправильный подход.

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Как часто нужно стирать полотенца

Для того, чтобы определить, грязное ли любое полотенце, очень часто люди прибегают к так называемому "тесту на обоняние". Но о таком подходе нужно забыть как можно скорее. Этот предмет, если это банное полотенце, постоянно расположен в ванной, наиболее влажной комнате в вашем доме.

Он не только впитывает всю ее, но и также и воду с вашего тела, когда вы вытираетесь. Из-за этого в полотенце создается практически идеальная среда для размножения бактерий.

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Стирать полотенца эксперты советуют после каждых 5 – 7 использований. Речь идет именно об использовании, а не просто дни от предыдущей стирки. Влажность полотенца и его способность накапливать бактерии зависит прежде всего от интенсивности использования. Кто-то использует полотенце дважды в день, а кто-то – гораздо реже.



Полотенца нужно часто стирать / Фото Pexels

Не стоит ждать, пока полотенца начнут вонять, их стоит постирать еще задолго до того, как это случится. Учитывать нужно также и на назначение каждого конкретного полотенца – это может влиять на частоту стирки. Также стоит учитывать и то, насколько влажно в вашей ванной комнате.

Кстати, еще одно важное правило – для того, чтобы ваши полотенца действительно очищали тело, между использованиями они должны полностью высыхать. Для этого вы можете вывешивать их на двери ванной комнаты или сушить на отопительных приборах.